Chương Tử Di bất ngờ bị chỉ trích 'đố kỵ' với Dương Tử Quỳnh, nguyên nhân do đâu?

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi trở thành người châu Á đầu tiên giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023 phim Everything Everywhere All At Once (Tựa Việt: Mọi Thứ, Mọi Nơi Cùng Một Lúc).

Nữ diễn viên 60 tuổi thành danh khi bước vào ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô và Lý Liên Kiệt là bạn tốt, từng hợp tác trong Thái cực Trương Tam Phong (1993), The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor (2008). Năm 2006, cô xuất hiện với vai trò khách mời trong phim võ thuật Hoắc Nguyên Giáp có Lý Liên Kiệt đóng chính.