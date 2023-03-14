Ý nghĩa thực sự mà Dương Tử Quỳnh muốn gửi gắm trong phát ngôn tại buổi lễ Oscar

Vai diễn Evelyn Wang - chủ tiệm giặt là chật vật với đống hóa đơn kiểm toán, sống trong gia đình 3 thế hệ ở California - trong tác phẩm ăn khách Everything Everywhere All at Once đã chính thức giúp cô trở thành nữ diễn viên đầu tiên của Châu Á giành lấy tượng vàng oscar.

Không khí bên trong Nhà hát Dolby (Hollywood, Mỹ) hôm 13/3 gần như bùng nổ khi Dương Tử Quỳnh vượt mặt minh tinh Cate Blanchett, để cầm chắc trên tay tượng vàng Nữ chính xuất sắc của Oscar lần thứ 95.

Lập tức, câu nói chắc nịch ấy lan truyền mạnh mẽ trên mạng và nhận được sự tán dương, ủng hộ nhiệt tình. Bởi cô là minh chứng cụ thể nhất cho sự nổ lực không biết mệt mỏi của bản thân, bất chấp cả những định kiến về tuổi tác của mình đẻ có được thành công.

Trong ngày vinh quan của mình, nữ diễn viên cũng không hề quên đưa ra những phát ngôn về động lực để cho mọi người cũng như bản thân cô phải luôn phấn đấu mỗi ngày trước sự phán xét của xã hội: "Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói mình hết thời!".

Quan sát những bàn tán trên mạng, The Independent khẳng định Dương Tử Quỳnh rõ ràng đang muốn đáp trả Don Lemon - phóng viên kiêm người dẫn chương trình của CNN. Hồi tháng 2, Lemon mang vấn đề tuổi tác ra chế giễu Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và hiện là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

"Xin lỗi, Nikki đã qua thời đỉnh cao. Một người phụ nữ được coi là đẹp nhất ở độ tuổi 20, 30 và có thể là 40", Lemon dám tự tin khẳng định.

Dễ dàng đoán được rất nhanh sau đó, chính Lemon cũng phải thừa nhận sự thiếu khéo léo trong lời nói đã khiến anh hứng vô số "gạch đá".





Có thể thấy, câu nói của Dương Tử Quỳnh không chỉ mang hàm ý cho bản thân mình mà còn muốn nhắn nhủ với tất cả những cô gái hoặc mọi người rằng dù bạn ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có quyền được chạm tay đến với thành công mà mình mong muốn. Trước đó, cô từng gây xúc động khi chia sẻ về chiến thắng ở Quả cầu Vàng hồi tháng 1: "Tôi tròn 60 tuổi năm ngoái. Phụ nữ ơi, các bạn đều hiểu khi ngày tháng lớn hơn, cơ hội cho chúng ta dường như nhỏ lại. Phim Everything Everywhere All at Once là một món quà với tôi. Và tôi có thể đánh bại mọi thứ".

Việc trở thành thế hệ bị chê già cỗi (nói theo cách hoa mỹ là những bậc gạo gội, lão làng) trong ngành diễn xuất chưa bao giờ làm chùn bước chân minh tinh họ Dương.

Cô đã chứng minh điều đó bằng nỗ lực cống hiến không ngừng dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Để hôm nay, cô tự tin nói: "Tôi sẽ đứng đây và nhận lấy tất cả. 40 năm, tôi đã không buông bỏ điều này (phấn đấu thắng giải Quả cầu Vàng). Đó là hành trình tuyệt vời và là cuộc chiến đáng kinh ngạc để tôi có mặt ở đây, hôm nay. Tôi nghĩ nó xứng đáng".

Dương Tử Quỳnh sẽ bước sang tuổi 61 vào tháng 8, độ tuổi được Insider cho là không còn quan trọng tại Hollywood. Theo Statista, tuổi trung bình của những người thắng giải Nữ chính xuất sắc trong thế kỷ qua là khoảng 37 tuổi.

Tuy nhiên, sau tất cả nữ diễn viên đã chứng mình cho tất cả thấy câu nói ''tuổi tác cũng chỉ là con số'' là hoàn toàn có thể nếu bạn đủ niềm đam mê và nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu của đời mình.