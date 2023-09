Ý nghĩa thực sự mà Dương Tử Quỳnh muốn gửi gắm trong phát ngôn tại buổi lễ Oscar

Không khí bên trong Nhà hát Dolby (Hollywood, Mỹ) hôm 13/3 gần như bùng nổ khi Dương Tử Quỳnh vượt mặt minh tinh Cate Blanchett, để cầm chắc trên tay tượng vàng Nữ chính xuất sắc của Oscar lần thứ 95.

Vai diễn Evelyn Wang - chủ tiệm giặt là chật vật với đống hóa đơn kiểm toán, sống trong gia đình 3 thế hệ ở California - trong tác phẩm ăn khách Everything Everywhere All at Once đã chính thức giúp cô trở thành nữ diễn viên đầu tiên của Châu Á giành lấy tượng vàng oscar.