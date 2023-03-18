Nữ diễn viên trẻ Từ Nhược Hàm từng được Thành Long 'o bế' trong sự nghiệp

Đặc biệt, đóng cặp với tài tử 7X lần này là nữ diễn viên trẻ Từ Nhược Hàm, kém anh 21 tuổi. Cả hai hiện tại đang "gây bão" với hàng loạt cảnh nóng trong phim, thậm chí chẳng hề có sự ngại ngùng hay cách biệt về tuổi tác.

Sau thời gian dài vắng bóng, Ngôn Thừa Húc đã gây bất ngờ khi trở lại màn ảnh trong một dự án cực kì nóng bỏng. Hạ Hoa (hay Hoa Mùa Hạ) là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết, kể về chuyện tình "đũa lệch" nhưng không kém phần cuốn hút.

Trong Hạ Hoa, Từ Nhược Hàm đóng vai Hà Nhiễm - cô tiểu thư nhà giàu, có tài hội họa và mắc bệnh máu trắng bẩm sinh. Hà Nhiễm do Nhược Hàm thể hiện được đánh giá là một trong những nữ chính khác biệt của dòng phim ngôn tình Trung Quốc với tính cách ngây thơ nhưng cũng đầy quyết liệt, táo bạo khi yêu ở độ tuổi mới lớn.

Từ Nhược Hàm được Sina đánh giá diễn xuất tốt, thể hiện được cảm xúc ngây thơ, trong sáng và phóng khoáng của cô gái trẻ Hà Nhiễm mới 18 tuổi. Theo trang tin, Từ Nhược Hàm có đôi mắt to, linh hoạt, không bị ánh nhìn vô hồn như một số diễn viên trẻ khác.

Từ Nhược Hàm sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Xuất thân từ lò đào tạo nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc nhưng Từ Nhược Hàm là diễn viên tay ngang, không được học diễn xuất bài bản trước khi vào showbiz. Theo iFeng, nữ diễn viên vốn là sinh viên khoa Hoạt họa (Animation).

Năm 2018, Từ Nhược Hàm được Thành Long phát hiện và nâng đỡ. Cô được sao võ thuật chọn đóng vai nữ chính trong bộ phim Nhật ký của tôi do ông đạo diễn. Năm 2020, Từ Nhược Hàm tiếp tục xuất hiện trong tác phẩm Cấp tiên phong cùng Thành Long.

Hiện tại, Từ Nhược Hàm còn các dự án chưa ra mắt như phim điện ảnh do cơ quan văn hóa thành phố Nam Kinh sản xuất là Bí mật của em, Minh long thiếu niên (Trương Nhược Quân, Đinh Hắc diễn chính).