Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2023: Mã Tư Thuần mua nhà cho cha mẹ bạn trai, Đặng Luân không muốn trở lại giới giải trí?

2. Lâm Duẫn và Châu Tinh Trì hết hạn không gia hạn là chuyện bình thường, sản lượng tác phẩm của Châu Tinh Trì quá ít, vài năm mài một kiếm, khán giả đương nhiên thích thái độ xuất sắc này, nhưng nghệ sĩ không kéo nổi, họ cần tiếp xúc liên tục mà thường xuyên.

1. Dự án phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền Thiên" của Hằng Tinh chưa từng nhắm vai nam chính là Ngô Lỗi, bộ này đang tiếp xúc với một nam đỉnh lưu khác. Cúc Tịnh Y và Dương Siêu Việt hiện cũng đang tranh nữ chính phim này.

4. Vương Nhất Bác hiện đang độc thân, nhưng xung quanh anh ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhiều người trong số họ là những tiểu thư giàu có và xinh đẹp, với gia thế là con của các ông lớn ngành phim ảnh , đầu tư

3. Chương trình thực tế "50km Vườn Đào" mùa 3 giữa tháng khai máy ở Lệ Giang, khách mời có Tống Đan Đan, Trương Quốc Lập, Trương Nhất Sơn, Chu Nhất Vi..

5. Mã Tư Thuần mua cho cha mẹ bạn trai một căn nhà ở quê nhà, đối phương còn khen cô có lòng hiếu thảo.

6. Trần Tinh Húc hiện đang độc thân và chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp, không hề hẹn hò như những tin đồn trước đó.

7. "Trường Tương Tư" của Dương Tử đã thuận lợi qua kiểm duyệt, dự kiến phát sóng vào mùa hè năm nay.

8. "Công Tố Viên Tinh Anh" củ Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không chiếu CCTV, hiện đang đàm phán với vài đài địa phương, nếu vẫn không bán được sẽ trực tiếp chiếu mạng.

9. Keep Running không cần Angela Baby để duy trì nhiệt độ nữa, họ không thiết tha gì muốn tái ký hợp đồng với cô ấy, chỉ vì mối quan hệ lâu năm mà khó nói thẳng thừng điều này.

10. Đặng Luân không muốn trở lại giới giải trí, anh ấy đã chấp nhận hiện thực và muốn mở rộng kinh doanh hơn là hoạt động nghệ thuật

11. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, bình thường tủ quần áo đều dùng chung, quần áo hai người đều mặc cho nhau, trong tủ quần áo còn có không ít quần áo tình nhân.

12. Hiện tại, Nhậm Gia Luân có mấy bộ phim đang chờ phát sóng, danh tiếng cũng tốt, rất nhiều thể loại phim tiếp xúc với anh ấy.

13. Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi không có phát sinh tình cảm khi quay phim, 2 người đều không phải gu của đối phương.

14. Ngu Thư Hân đối với nhân viên bên cạnh rất tốt, ngày lễ tết đều sẽ tăng lương tặng quà cho nhân viên, nàng đối với nhân viên công tác không có yêu cầu hà khắc.

15. Lâm Nhất có bạn gái lâu năm, họ chưa từng chia tay, đây là 1 cái bí mật công khai.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.