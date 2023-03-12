Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/3/2023: Trần Phi Vũ được bố dẫn đi 'kiếm tài nguyên', Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sẽ không hợp tác vì chênh lệch địa vị?

Sao quốc tế 12/03/2023 11:20

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cổ Lực Na Trát rất tự tin vào diễn xuất của mình, còn cảm thấy chỉ vì nhan sắc của cô khá cao nên ảnh hưởng đến khán giả và cư dân mạng đánh giá cao diễn xuất của mình. Đối mặt với những lời nói như vậy của cô, người trong giới cũng không muốn nói thêm gì, chỉ muốn xem diễn xuất của cô có thể thực sự vượt quá giá trị nhan sắc hay không.

2. "Trường Tương Tư" của Dương Tử đã được đưa ra xét duyệt, nếu thuận lợi thông qua thì phim sẽ được phát sóng vào kỳ nghỉ hè của Trung Quốc.

3. Biệt danh của Đường Yên là Đường Mặc Bát

4. Đặng Siêu tạm thời sẽ không tham gia vào công việc sản xuất phim, dù sao lần này anh cũng bị lỗ vốn khá nặng với bộ phim điện ảnh "Bóng bàn Trung Quốc". Mặc dù mọi người trong giới đều khuyên anh nên thư giãn, nhưng Đặng Siêu không thể không từ bỏ lý tưởng mà cố gắng trau dồi.

5. Trần Phi Vũ gần đây lại được ba hắn dẫn đi gặp các nhà đầu tư, do đó sự nghiệp của nam diễn viên không có gì là đáng lo ngại sau lùm xùm tình ái.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/3/2023: Trần Phi Vũ được bố dẫn đi 'kiếm tài nguyên', Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sẽ không hợp tác vì chênh lệch địa vị? - Ảnh 1

6. Chuyện Lưu Hạo Nhiên và Đổng Tử Kiện bán rượu ven đường năm ngoái bị lật ra, còn có rất nhiều người đăng ảnh tình cờ gặp lúc đó. Quan hệ của hai người bọn họ vẫn rất tốt, sở thích cũng không sai biệt lắm, đều thích cảm giác tự do tự tại. 

7. Trương Nghệ Hưng quay phim, sẽ có giáo viên dạy kèm trong đoàn làm phim, chính anh bỏ tiền ra, giá cả không hề rẻ.

8. Dương Tử tham gia sự kiện thì đều mang quà tặng cho nhân viên bày tỏ sự cảm ơn của mình. Chính vì vậy, nữ diễn viên rất được lòng mọi người xunh quanh và cô cũng được chăm sóc rất tốt.

9. Thái Từ Khôn bị dị ứng khi ăn dứa, môi sẽ sưng lên.

10. Nhậm Gia LuânTrương Dư Hi sẽ không hợp tác, chênh lệch vị trí trong giới quá nhiều. Vở kịch kia không có một chút, hiện tại vô luận cùng nền tảng nào cũng chưa đàm phán xong.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/3/2023: Trần Phi Vũ được bố dẫn đi 'kiếm tài nguyên', Nhậm Gia Luân và Trương Dư Hi sẽ không hợp tác vì chênh lệch địa vị? - Ảnh 2

11. Triệu Lệ Dĩnh và Tống Dật có quan hệ rất tốt, Tống Dật còn giúp Bạch Kính Đình và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác.

12. Dương Mịch bởi vì quan hệ không tệ, cho nên ngay lập tức chỉ cần cô nguyện ý cầu người, cô căn bản không thiếu tài nguyên. Chỉ là cô đối với chuyện cầu xin người này thật sự rất phản cảm, dù sao cứ như vậy rất dễ nợ nhân tình, huống chi nợ nhân tình trong giới giải trí không phải tùy tiện tiện tiện là có thể trả hết, cho nên cho dù hoàn cảnh hiện tại có phức tạp đến đâu, cô cũng phải dựa vào chính mình

13. Bộ phim "Ninh An Như Mộng" của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhất định sẽ phát sóng trong năm nay, trước mắt cặp đôi sẽ tham gia các chương trình tạp kỹ trước để quản gbas cho bộ phim này.

14. Huỳnh Hiểu Minh và Dương Dĩnh không thể tái hợp.

15. Thành Nghị và Hoan Thụy hợp đồng còn mấy năm, trong vòng ba năm rất khó có biện pháp thay đổi cục diện đoàn đội hiện tại. Hơn nữa hắn hiện tại có mấy người đại diện, nội bộ tương đối hỗn loạn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Nhậm Gia Luân Trương Dư Hi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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