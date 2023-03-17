Hai tài tử Chung Hán Lương và Ngô Thừa Húc gặp khó khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50

Sao quốc tế 17/03/2023 13:30

Bộ đôi tài tử Hoa ngữ - Ngôn Thừa Húc và Chung Hán Lương khiến nhiều khán giả bàn tán và gây tranh cãi khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50.

Ngôn Thừa Húc

Sự trở lại của mỹ nam Vườn Sao Băng được yêu thích bậc nhất châu Á Ngôn Thừa Húc đang nhận được quan tâm không nhỏ của khán giả. Trong dự án phim Hạ hoa, anh gây bất ngờ với vẻ ngoài bụi bặm, gợi cảm nhưng vẫn rất phong độ dù đã gần 50 tuổi. Ngoài ra, việc anh đóng cặp với bạn diễn nữ kém gần 2 con giáp cũng gây nên nhiều tranh luận.

Chuyện phim kể về những ngày cuối đời Hà Nhiễm (Từ Nhược Hàm), cô gái mắc bệnh máu trắng và Tiêu Hàn (Ngôn Thừa Húc), vốn là nghệ nhân làm vườn, bị bạn gái phản bội, sự nghiệp lỡ dở nên về quê làm thợ cắt tóc. Sau lần gặp đầu tiên, Hà Nhiễm nảy sinh tình cảm với Tiêu Hàn và chủ động tấn công. Sự hoạt bát, lạc quan của cô giúp anh mở lòng sau cú sốc tình cảm. Theo nguyên tác, cả hai cùng nhau tận hưởng tình yêu lứa đôi cuồng nhiệt cho đến khi Hà Nhiễm qua đời. Là phim lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, tuy nhiên “Hoa mùa hạ” chứa nhiều tình tiết sến sẩm, lời thoại nhàm chán. 

Hai tài tử Chung Hán Lương và Ngô Thừa Húc gặp khó khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50 - Ảnh 1

Với riêng Ngôn Thừa Húc, tài tử một lần nữa hứng “gạch đá” vì lười bước ra khỏi vùng an toàn. Ở tuổi 46, nam diễn viên vẫn tiếp tục đóng vai nam thần đẹp trai, lạnh lùng và thủy chung, dù cho trước đó với tác phẩm “Em rất thích anh” (2020), đóng cùng sao trẻ Thẩm Nguyệt bị chê thảm họa. Ngoài ra, ngoại hình và tuổi tác của anh bị cho là không còn phù hợp với phim thần tượng yêu đương. Số đông nhận định, tài tử sẽ tiếp tục mất điểm nếu không thay đổi hình tượng.

Chung Hán Lương

Chung Hán Lương cũng từng nhận về phản hồi không tích cực khi đóng phim “Khuynh thành diệc thanh hoan” (2021). Cụ thể, khoảng cách 18 tuổi của tài tử và bạn diễn Viên Băng Nghiên bị đánh giá khiên cưỡng, gây ức chế cho người xem khi cả hai thực hiện những phân cảnh tình cảm. 

Hai tài tử Chung Hán Lương và Ngô Thừa Húc gặp khó khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50 - Ảnh 2

Ngoài ra, tài tử sinh năm 1974 dù vẫn điển trai, phong độ song không còn nét tươi trẻ để đóng hình tượng nam thần. Trang này nhận định, Chung Hán Lương đang gồng mình để duy trì hình tượng, dù cho nhận chê nhiều hơn khen. Việc đảm nhận những phim ngôn tình thiếu chiều sâu khiến hình ảnh của tài tử ảnh hưởng ít nhiều. Các phim anh tham gia trong 4-5 năm trở lại đây đều bị chê nội dung thiếu chiều sâu hay lượng người xem thấp. 

Chỉ duy có tác phẩm “Đời này có em” (2022), nam diễn viên đóng cùng Lý Tiểu Nhiễm gây sốt ngay từ những tập đầu phát sóng. Tuy nhiên, với tuổi tác ngày một tăng, những bộ phim có chủ đề về tình yêu, những vai diễn lãng tử, soái ca chung tình sẽ không còn phù hợp với nam diễn viên. 

Quách Phú Thành 'bàng hoàng và thống khổ' trước vụ việc Thái Thiên Phượng bị nhà chồng sát hại

Quách Phú Thành 'bàng hoàng và thống khổ' trước vụ việc Thái Thiên Phượng bị nhà chồng sát hại

Mới đây, Thiên vương Hong Kong - Quách Phú Thành đã chia sẻ về sự việc người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại khi được truyền thông đặt câu hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hán Lương Ngôn Thừa Húc sao hoa ngữ sao châu á làng sao hoa mùa hạ

TIN LIÊN QUAN

Quách Phú Thành 'bàng hoàng và thống khổ' trước vụ việc Thái Thiên Phượng bị nhà chồng sát hại

Quách Phú Thành 'bàng hoàng và thống khổ' trước vụ việc Thái Thiên Phượng bị nhà chồng sát hại

'Nghe nói em thích tôi' của Vương Sở Nhiên không thể 'vượt mặt' phim Lưu Diệc Phi vì điều này

'Nghe nói em thích tôi' của Vương Sở Nhiên không thể 'vượt mặt' phim Lưu Diệc Phi vì điều này

Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay'

Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay'

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng sát hại: Ám ảnh tâm lý nghiêm trọng của 2 người con lớn

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng sát hại: Ám ảnh tâm lý nghiêm trọng của 2 người con lớn

Cảnh sát Hong Kong ngừng tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng sau gần 10 ngày nỗ lực

Cảnh sát Hong Kong ngừng tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng sau gần 10 ngày nỗ lực

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới