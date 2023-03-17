Hai tài tử Chung Hán Lương và Ngô Thừa Húc gặp khó khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50

Sự trở lại của mỹ nam Vườn Sao Băng được yêu thích bậc nhất châu Á Ngôn Thừa Húc đang nhận được quan tâm không nhỏ của khán giả. Trong dự án phim Hạ hoa, anh gây bất ngờ với vẻ ngoài bụi bặm, gợi cảm nhưng vẫn rất phong độ dù đã gần 50 tuổi. Ngoài ra, việc anh đóng cặp với bạn diễn nữ kém gần 2 con giáp cũng gây nên nhiều tranh luận.

Chuyện phim kể về những ngày cuối đời Hà Nhiễm (Từ Nhược Hàm), cô gái mắc bệnh máu trắng và Tiêu Hàn (Ngôn Thừa Húc), vốn là nghệ nhân làm vườn, bị bạn gái phản bội, sự nghiệp lỡ dở nên về quê làm thợ cắt tóc. Sau lần gặp đầu tiên, Hà Nhiễm nảy sinh tình cảm với Tiêu Hàn và chủ động tấn công. Sự hoạt bát, lạc quan của cô giúp anh mở lòng sau cú sốc tình cảm. Theo nguyên tác, cả hai cùng nhau tận hưởng tình yêu lứa đôi cuồng nhiệt cho đến khi Hà Nhiễm qua đời. Là phim lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, tuy nhiên “Hoa mùa hạ” chứa nhiều tình tiết sến sẩm, lời thoại nhàm chán.

Với riêng Ngôn Thừa Húc, tài tử một lần nữa hứng “gạch đá” vì lười bước ra khỏi vùng an toàn. Ở tuổi 46, nam diễn viên vẫn tiếp tục đóng vai nam thần đẹp trai, lạnh lùng và thủy chung, dù cho trước đó với tác phẩm “Em rất thích anh” (2020), đóng cùng sao trẻ Thẩm Nguyệt bị chê thảm họa. Ngoài ra, ngoại hình và tuổi tác của anh bị cho là không còn phù hợp với phim thần tượng yêu đương. Số đông nhận định, tài tử sẽ tiếp tục mất điểm nếu không thay đổi hình tượng.

Chung Hán Lương

Chung Hán Lương cũng từng nhận về phản hồi không tích cực khi đóng phim “Khuynh thành diệc thanh hoan” (2021). Cụ thể, khoảng cách 18 tuổi của tài tử và bạn diễn Viên Băng Nghiên bị đánh giá khiên cưỡng, gây ức chế cho người xem khi cả hai thực hiện những phân cảnh tình cảm.

Ngoài ra, tài tử sinh năm 1974 dù vẫn điển trai, phong độ song không còn nét tươi trẻ để đóng hình tượng nam thần. Trang này nhận định, Chung Hán Lương đang gồng mình để duy trì hình tượng, dù cho nhận chê nhiều hơn khen. Việc đảm nhận những phim ngôn tình thiếu chiều sâu khiến hình ảnh của tài tử ảnh hưởng ít nhiều. Các phim anh tham gia trong 4-5 năm trở lại đây đều bị chê nội dung thiếu chiều sâu hay lượng người xem thấp.

Chỉ duy có tác phẩm “Đời này có em” (2022), nam diễn viên đóng cùng Lý Tiểu Nhiễm gây sốt ngay từ những tập đầu phát sóng. Tuy nhiên, với tuổi tác ngày một tăng, những bộ phim có chủ đề về tình yêu, những vai diễn lãng tử, soái ca chung tình sẽ không còn phù hợp với nam diễn viên.