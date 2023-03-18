'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn

Sao quốc tế 18/03/2023 10:18

Hứa Quang Hán là một cái tên quen thuộc trong giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc), dạo gần đây nam diễn viên được giới hâm mộ Việt Nam săn đón qua vai Lý Tử Duy trong bộ phim điện ảnh Muốn gặp anh. 

Hứa Quang Hán lần đầu xuất hiện trước khán giả với vai trò diễn viên trong MV "3 năm 2 lớp" của Châu Kiệt Luân vào năm anh 13 tuổi. Tuy nhiên, mất tận 8 năm nam diễn viên mới trở lại màn ảnh với vai nam chính trong MV Bày tỏ tình yêu.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, nam diễn viên 33 tuổi trải qua nhiều vai diễn với các thể loại khác nhau từ MV ca nhạc, phim ngôn tình, vườn trường, đến các thể loại khó như hành động, kinh dị...

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn - Ảnh 1

Vai nam chính trong phim Muốn gặp anh (Someday Or Oneday) phát sóng năm 2019 trở thành cột mốc trong sự nghiệp Hứa Quang Hán. Bộ phim giúp anh được xướng tên Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Chung lần thứ 55 (Golden Bell Awards). Đây là bộ phim góp phần rất lớn trong việc đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả quốc tế, trở thành nam diễn viên được săn đón bậc nhất xứ Đài (Trung Quốc). 

 

Vào vai Lý Tử Duy lúc còn trẻ nhưng nam diễn viên vẫn thành công “đánh lừa khán giả” qua vai diễn nam sinh trung học trẻ trung, nhiệt huyết. Bên cạnh nhập vai vào nhân vật, Hứa Quang Hán còn toát lên vẻ lịch lãm, thể hiện được sự trầm ổn, nam tính khiến khán giả nữ hò reo. 

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn - Ảnh 2

Hứa Quang Hán đóng chính loạt phim "Cô giáo Khương, có từng yêu đương chưa?", "Dương quang phổ chiếu", "Nghỉ! Nghiêm! Anh yêu em", "Hôn lễ của em". Nhân vật của anh thường là những người trẻ, có hoàn cảnh gia đình phức tạp, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, tình yêu. Nghệ sĩ có thế mạnh đóng những cảnh bi thương, lấy nước mắt khán giả.

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn - Ảnh 3'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn - Ảnh 4

Năm 2020 anh quyết định lột xác nhân vật của mình, vào vai Trương Gia Hán trong phim Cái tên khắc sâu trong lòng. Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật xoay quanh hai nam sinh một trường ở Đài Loan (Trung Quốc). Gần đây nhất, Hứa Quang Hán thử sức vai diễn mới trong bộ phim điện ảnh “Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người nhà” (Marry My Dead Body) đang công chiếu tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây là phim thể loại hành động, hài hước.

Hứa Quang Hán hiện được nhiều hãng thời trang săn đón nhờ gương mặt nam tính, có đông đảo người hâm mộ. Nam diễn viên từng đứng thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc do tạp chí Forbes chọn, năm 2020.

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