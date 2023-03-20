Thành tích đáng nể Ngọc cốt dao của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên trước khi lên sóng

Sao quốc tế 20/03/2023 08:18

"Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn dù đóng máy khá lâu nhưng những thông tin về phim vẫn được khán giả quan tâm.

"Ngọc cốt dao" là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám như Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn. Trong đó, sự góp mặt của đỉnh lưu Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên là bảo chứng cho sức hút cực lớn của bộ phim. Tuy nhiên, một điều làm khán giả khó chịu là thông tin lịch chiếu của phim vẫn còn mơ hồ, chưa có thông tin cụ thể.

Dù chưa công chiếu nhưng Ngọc Cốt Dao đã sở hữu cho riêng mình những con số quá ấn tượng. Bộ phim trở thành một trong những dự án có số lượt đặt xem trước cao nhất khi vượt mốc 4.5 triệu cho đến hiện tại. Đồng thời, chỉ số Datawin của hai nhân vật Thời Ảnh và Chu Nhan trong phim liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt những bộ phim đang chiếu. Trailer của phim cũng nhanh chóng đạt hàng trăm triệu view dù chưa lên sóng. Điều này dự báo "Ngọc cốt dao" có thể sẽ trở thành bom tấn truyền hình trong năm 2023 nếu được phát sóng.

Thành tích đáng nể Ngọc cốt dao của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên trước khi lên sóng - Ảnh 1

Theo Channel China, phía Hàn Quốc đã mua được bản quyền phát sóng Ngọc cốt dao. Điều này cho thấy khả năng phim sắp được phát sóng khá cao. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên - nữ diễn viên đảm nhận vai phụ của phim trong một cuộc phỏng vấn gần nhất đã phát biểu phim sẽ lên sóng trong năm nay.

Thành tích đáng nể Ngọc cốt dao của Tiêu Chiến, Vương Sở Nhiên trước khi lên sóng - Ảnh 2

Phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa.

Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

 

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