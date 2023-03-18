Từng bị cười cợt vì phong cách thời trang 'tự dìm hàng', Quan Hiểu Đồng 'gây bão' với nhan sắc hiện tại

Mới đây, loạt ảnh của Quan Hiểu Đồng khi trở thành đại diện của thương hiệu Lancaster được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không ngần ngại khoe sắc vóc xinh đẹp, thân hình mảnh mai cuốn hút.

Trước đó, Quan Hiểu Đồng sở hữu chiều cao lên tới 1m72 và sở hữu đôi chân thẳng tắp, quyến rũ. Tuy nhiên, cô thường xuyên lọt top sao mặc xấu, hay bị chê quê mùa, thiếu khí chất.