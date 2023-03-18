Từng bị cười cợt vì phong cách thời trang 'tự dìm hàng', Quan Hiểu Đồng 'gây bão' với nhan sắc hiện tại

Mới đây, loạt hình ảnh của Quan Hiểu Đồng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
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Mới đây, loạt ảnh của Quan Hiểu Đồng khi trở thành đại diện của thương hiệu Lancaster được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không ngần ngại khoe sắc vóc xinh đẹp, thân hình mảnh mai cuốn hút.
Trước đó, Quan Hiểu Đồng sở hữu chiều cao lên tới 1m72 và sở hữu đôi chân thẳng tắp, quyến rũ. Tuy nhiên, cô thường xuyên lọt top sao mặc xấu, hay bị chê quê mùa, thiếu khí chất.
Được ưu ái gọi là "Em gái quốc dân" ở Trung Quốc, Quan Hiểu Đồng có 34,5 triệu người theo dõi trên Weibo. Năm 2019, 4 ứng viên là Văn Kỳ, Trương Tuyết Nghênh, Trương Tử Phong cùng với Quan Hiểu Đồng được xếp vào danh sách Tân tứ tiểu hoa đán do CCTV bình chọn. Năm 2017, Forbes Trung Quốc đã liệt kê cô vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á.
Mỹ nhân sinh năm 1997 còn được biết đến là bạn gái của diễn viên, ca sĩ Lộc Hàm. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2017 và nhận nhiều sức ép từ công chúng, nhất là phía fan của nam ca sĩ, song họ vẫn giữ mối quan hệ gắn bó, lâu bền nhiều năm qua. Hai ngôi sao không thể hiện tình cảm trước truyền thông để tránh điều tiếng. Họ âm thầm ủng hộ, quan tâm nhau và luôn gửi lời chúc trên mạng xã hội vào những ngày quan trọng.