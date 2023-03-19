Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc

Sao quốc tế 19/03/2023 10:35

Từ Nhược Hàm sở hữu nhan sắc thuần khiết, trong trẻo và mang đầy khí chất thanh xuân.

Gần đây, bộ phim có sự tham gia của tài tử nổi danh Ngôn Thừa Húc "nên duyên" với Từ Nhược Hàm, mỹ nhân trẻ kém anh tới 21 tuổi hiện đang nhận được sự quan tâm.

Từ Nhược Hàm sinh năm 1998, là nữ diễn viên trẻ thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ. Chỉ mới gây chú ý qua bộ phim Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được nhưng nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, trong sáng cùng diễn xuất tự nhiên của mình nên cô nàng nhận được đánh giá rất có tiềm năng tiến xa hơn trong tương lai.

Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc - Ảnh 1Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc - Ảnh 2Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc - Ảnh 3

Bên cạnh đó, sự trở lại của mỹ nam Vườn Sao Băng được yêu thích bậc nhất châu Á Ngôn Thừa Húc đang nhận được quan tâm không nhỏ của khán giả. Trong dự án phim Hạ hoa, anh gây bất ngờ với vẻ ngoài bụi bặm, gợi cảm nhưng vẫn rất phong độ dù đã gần 50 tuổi. Ngoài ra, việc anh đóng cặp với bạn diễn nữ kém gần 2 con giáp cũng gây nên nhiều tranh luận.

Ngôn Thừa Húc và Từ Nhược Hàm có nhiều phân cảnh nóng, thân mật. Chàng Đạo Minh Tự không ngại khoe cơ thể ở tuổi trung niên, đối mặt với ánh mắt "phức tạp" của nữ chính. Cả hai còn có những phân đoạn nóng bỏng, từ hôn hít đến lên giường mặc cho tuổi tác cách biệt. 

Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc - Ảnh 4Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc - Ảnh 5Vẻ đẹp thanh xuân thuần khiết 'người tình màn ảnh' kém 21 tuổi của Ngô Thừa Húc - Ảnh 6

Hoa Mùa Hạ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn đan xen giữa những gam màu tươi sáng rực rỡ và những màu sắc u ám ẩn khuất trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người xa lạ với những nỗi niềm riêng đã giúp cho cả hai tìm được chỗ dựa tinh thần, hơi ấm để dần chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Từ đó, họ không ngừng trưởng thành, hoàn thiện bản thân, tìm được những phần còn thiếu sót và thêm sức mạnh để vững bước tiến về phía trước.

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