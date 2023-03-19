Bộ phim khiến Châu Tấn bỏ tiền tỷ mua lại 180 bộ đồ, khiến Lâm Tâm Như 'mắng' Hoắc Kiến Hoa?

Tháng 8/2018, siêu phẩm cung đấu Hậu cung Như Ý truyện lên sóng và tạo ra cơn sốt khổng lồ khắp Châu Á. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên được xuất bản năm 2011 của tác giả Lưu Liễm Tử. Các diễn viên tham gia bộ phim được coi là những tên tuổi lớn, những diễn viên nổi tiếng và thực lực bao gồm: Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa , Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Lý Thấm cùng một số diễn viên khách mời đình đám như Trương Phong Nghị, Trần Xung và Ô Quân Mai. Cho đến nay, Hậu cung Như Ý truyện vẫn là 1 trong những phim cung đấu hay nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Để mời Châu Tấn đóng vai Như Ý, đoàn phim đã trả cát xê lên đến 90 triệu NDT, tương đương 326 tỷ đồng. Nguồn tin hậu trường cho biết, số trang phục mà đoàn phim chuẩn bị cho Châu Tấn là khoảng 200 bộ. Sau khi quay xong phim, vì quá thương Như Ý, Châu Tấn đã bỏ tiền mua lại khoảng 180 bộ trang phục.

Hậu cung Như Ý truyện lấy bối cảnh đời Thanh, xoay quanh cuộc đời của nhân vật Kế Hoàng Hậu (Châu Tấn). Khi còn trẻ, nàng có tên là Thanh Anh, về sau khi đã làm phi tần của Càn Long (Hoắc Kiến Hoa), nàng lấy tên Như Ý.

Tổng số tiền Châu Tấn bỏ ra phải tính bằng hàng tỷ đồng. Nói về việc mua lại trang phục, Châu Tấn cho biết: "Ròng rã suốt 9 tháng quay phim, quả thật là rất đáng nhớ. Quay phim xong, tôi đã giữ lại đến 90% số trang phục. Cho đến giờ, tôi vẫn mặc những trang phục này ở nhà để nhớ lại quãng thời gian đóng phim đó".

Bên cạnh đó, với Hậu cung Như Ý truyện, điều lạ đời là nam chính Hoắc Kiến Hoa lại bị ghét bỏ nhất. Đóng vai Càn Long bạc tình, gián tiếp và trực tiếp khiến các phi tần phải bỏ mạng oan uổng, Hoắc Kiến Hoa trở thành đối tượng bị khán giả chỉ trích thậm tệ.

Khi xuất hiện trên màn ảnh, Hoắc Kiến Hoa đã làm cho ấn tượng về một anh chàng đẹp trai, thư sinh, tốt tính mất đi hoàn toàn. Thay vào đó, khán giả chỉ thấy ở Hoắc Kiến Hoa hình tượng Càn Long độc đoán, đa nghi, gia trưởng và cực kỳ bạc bẽo. Chịu không nổi sự vô tình của Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, chính Lâm Tâm Như cũng từng đăng lên Weibo những lời lẽ khó chịu về chồng mình. Lâm Tâm Như nói rằng Hậu cung Như Ý truyện là bộ phim đầu tiên cô muốn bỏ xem vì uất ức không chịu được.

Lâm Tâm Như thậm chí còn dẫn lại lời nói của Hoắc Kiến Hoa khi xin phép Như Ý - Châu Tấn cho làm điều tệ bạc và tỏ thái độ xem thường chính chồng mình. Ngay sau khi Lâm Tâm Như chia sẻ điều này, hàng ngàn khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ cô. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Hy Lôi - bạn thân của Lâm Tâm Như cũng chán ghét Hoắc Kiến Hoa ra mặt.