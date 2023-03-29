Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 29/03/2023 07:37

Nhiều tài tử, minh tinh Hoa ngữ được khen ngợi về nhan sắc, phong cách, nhưng Lý Hiện lại được nhắc đến bởi thái độ thân thiện đối với đồng nghiệp.

Sau khi đêm hội Weibo kết thúc, những chủ đề xoay quanh đêm hội vẫn “nóng” và được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Đáng chú ý là nam diễn viên Lý Hiện được nhắc đến bởi thái độ thân thiện đối với đồng nghiệp.

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Cụ thể, trong một video hậu trường đăng tải trên mạng xã hội, khi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử nhận giải “Diễn viên thể hiện tốt của năm”, Lý Hiện đã liên tục khom người mời hai nữ diễn viên bước lên sân khấu trước.  Khi ba người cùng nhường nhau ngại ngùng, Lý Hiện đã chủ động giúp Địch Lệ Nhiệt Ba lên trước vì chiếc váy khó di chuyển, sau đó quay lại dìu Dương Tử lên sân khấu. 

 

Ngay sau đó, hành động của Lý Hiện với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử nhận “cơn mưa" lời khen. Khán giả nhận xét, sao phim “Đi đến nơi có gió" có thái độ lịch thiệp, tâm lý và ga-lăng với hai nữ đồng nghiệp.

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Sự bùng nổ của Cá mực hầm mật (2019), cộng thêm "phản ứng hóa học" đỉnh của chóp đã giúp Lý Hiện và Dương Tử trở thành cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh thời điểm phim phát sóng. Không chỉ tình cảm trên phim, mà ngoài đời cả hai cũng cực kỳ thân thiết với nhau. 

Tính đến nay, Lý Hiện đã cùng Dương Tử "trải qua" 4 năm sinh nhật cùng nhau. Kể từ lúc quen biết đến giờ, nam diễn viên họ Lý chưa bao giờ quên chúc mừng sinh nhật "người tình màn ảnh" của mình. Vậy nên, cuộc hội ngộ của cả hai ở Đêm hội Weibo khiến khán giả thích thú.

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Đây không phải lần đầu Lý Hiện được xếp vị trí cạnh những đồng nghiệp nữ đông fan, dễ gây ồn ào. Ở sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2 năm trước, Lý Hiện được xếp chỗ ngồi giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Lý Hiện cũng thường xuyên được xếp hạng các sao nữ trên sân khấu. 

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

Công chúng cho rằng, Lý Hiện vốn xây dựng hình ảnh ngôi sao thân thiện, không lùm xùm đời tư nên nam diễn viên dễ tạo thiện cảm trong cách cư xử với đồng nghiệp, tránh những ồn ào không đáng có.

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