Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới

"Gửi người yêu vào mùa xuân" có tên gốc là A Lover in My Town, do Cheng Liang đạo diễn và Jian Yiwen viết kịch bản. Nội dung phim kể về một câu chuyện tình yêu thực tế, ấm áp, lồng ghép nhiều yếu tố thú vị. Nữ chính Trang Khiết trong một vụ tai nạn giao thông đã mất đi một bên chân của mình. Sau nhiều năm làm việc ở Thượng Hải, cô đã gom số tiền của mình để mua một chiếc chân giả. Trên đường trở về quê dưỡng bệnh, cô gặp lại người bạn học năm xưa Trần Mạch Đông, hiện đang làm công việc trang điểm cho thi thể.

Tại đây, hai con người có những tổn thương trong lòng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tưởng chừng với tâm hồn đồng điệu, cả hai sẽ có cái kết hạnh phúc. Nhưng Trần Mạch Đông lại là người gắn liền với cố hương, còn Trang Khiết thì một lòng hướng về Thượng Hải náo nhiệt.

Trong dự án lần này, Lý Hiện sẽ vào vai thợ trang điểm cho thi thể. Đây được dự đoán là một vai diễn mang tính đột phá và vô cùng thử thách bởi sự mới lạ. Còn với Châu Vũ Đồng, cô hiện là nữ diễn viên đang lên của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ ngoài ngọt ngào và kỹ năng diễn xuất tốt. Trong "Gửi người yêu vào mùa xuân", Châu Vũ Đồng sẽ vào vai một cô gái khuyết tật về ngoại hình nhưng có hoài bão nghề nghiệp cao.