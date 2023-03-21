Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới

Sao quốc tế 21/03/2023 14:51

Sau nhiều đồn đoán của khán giả, kết quả đúng như dự đoán, Lý Hiện sẽ kết hợp cùng Châu Vũ Đồng ở phim mới mang tên "Gửi người yêu vào mùa xuân".

Sau thành công hơn mong đợi của "Đi đến nơi có gió", tên tuổi của Lý Hiện trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Chính vì thế, màn trở lại phim ảnh của anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Nhiều năm chật vật với các vai diễn không mấy thành công trước đó, sau "Đi đến nơi có gió", Lý Hiện dường như đã có những định hướng đúng đắn cho sự nghiệp tương lai của mình. Nhất là sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi, Lý Hiện phần nào góp nhặt thêm kinh nghiệm để tạo ra những màn tương tác với bạn diễn của mình ở phim mới.

Ngoài ra, sau "Đi đến nơi có gió", tên tuổi của Lý Hiện được nâng tầm hơn. Độ phủ sóng truyền thông của anh khá cao, vì vậy việc nam tài tử thu hút sự chú ý của khán giả ở phim mới là hoàn toàn dễ hiểu.

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới - Ảnh 1

"Gửi người yêu vào mùa xuân" có tên gốc là A Lover in My Town, do Cheng Liang đạo diễn và Jian Yiwen viết kịch bản. Nội dung phim kể về một câu chuyện tình yêu thực tế, ấm áp, lồng ghép nhiều yếu tố thú vị. Nữ chính Trang Khiết trong một vụ tai nạn giao thông đã mất đi một bên chân của mình. Sau nhiều năm làm việc ở Thượng Hải, cô đã gom số tiền của mình để mua một chiếc chân giả. Trên đường trở về quê dưỡng bệnh, cô gặp lại người bạn học năm xưa Trần Mạch Đông, hiện đang làm công việc trang điểm cho thi thể.

 

Tại đây, hai con người có những tổn thương trong lòng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tưởng chừng với tâm hồn đồng điệu, cả hai sẽ có cái kết hạnh phúc. Nhưng Trần Mạch Đông lại là người gắn liền với cố hương, còn Trang Khiết thì một lòng hướng về Thượng Hải náo nhiệt. 

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới - Ảnh 2

Trong dự án lần này, Lý Hiện sẽ vào vai thợ trang điểm cho thi thể. Đây được dự đoán là một vai diễn mang tính đột phá và vô cùng thử thách bởi sự mới lạ. Còn với Châu Vũ Đồng, cô hiện là nữ diễn viên đang lên của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ ngoài ngọt ngào và kỹ năng diễn xuất tốt. Trong "Gửi người yêu vào mùa xuân", Châu Vũ Đồng sẽ vào vai một cô gái khuyết tật về ngoại hình nhưng có hoài bão nghề nghiệp cao.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Gửi Người Tình Mùa Xuân đã mở douban và dự kiến sẽ do Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đóng chính.

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