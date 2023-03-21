Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn thỏa thuận hạn chế đóng cảnh nóng sau khi kết hôn

Sao quốc tế 21/03/2023 11:37

Để tránh phát sinh những tình huống không đáng có, vợ chồng Mã Quốc Minh đã thỏa thuận sẽ hạn chế đóng các cảnh quay nhạy cảm hoặc thân mật quá mức với bạn diễn khác giới sau khi kết hôn.

Trang On đưa tin, mới đây Mã Quốc Minh đã chia sẻ về những thỏa thuận tiền hôn nhân của anh và Thang Lạc Văn. Hai nghệ sĩ nhất trí làm theo để đảm bảo cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn thỏa thuận hạn chế đóng cảnh nóng sau khi kết hôn - Ảnh 1

Cụ thể, Mã Quốc Minh đồng ý với vợ rằng sau khi kết hôn anh sẽ hạn chế đóng các cảnh quay thân mật với bạn diễn nữ, thậm chí là cảnh hôn môi trực tiếp. Đồng thời, Thang Lạc Văn cũng sẽ từ chối các cảnh quay khỏa thân, hoặc cảnh nóng quá mức. Cặp vợ chồng nổi tiếng thực hiện thỏa thuận để tránh những tranh cãi, ghen tuông không đáng có.

Ngoài ra, Mã Quốc Minh còn tiết lộ hai người dự định sẽ có với nhau ít nhất hai con. Sau khi kết hôn, Thang Lạc Văn có thể tự do chọn lựa giữa sự nghiệp và việc chăm sóc cho gia đình.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn thỏa thuận hạn chế đóng cảnh nóng sau khi kết hôn - Ảnh 2

Tuy nhiên, tài tử họ Mã mong vợ sẽ lui về phía sau vì anh không muốn cô phải đi sớm về khuya, cật lực trên phim trường. Nếu Thang Lạc Văn chọn việc gác lại sự nghiệp, Mã Quốc Minh sẽ trở thành trụ cột kinh tế cho cả gia đình và giao lại toàn bộ tiền lương cho bà xã quản lý.

Mã Quốc Minh còn cho biết anh đã lên kế hoạch nuôi vợ con sau khi kết hôn nên đã bắt đầu quản lý các khoản chi cho bản thân mình. Nam diễn viên hoãn lại việc mua xe, đồng hồ đắt tiền để tiết kiệm cho cuộc sống sau này.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Vì bận rộn với lịch quay phim nên tài tử họ Mã để cho vợ tương lai lo liệu mọi công tác chuẩn bị, ngoài ra anh cũng muốn cô có được một lễ cưới trong mơ theo những gì cô mong muốn nhất.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn thỏa thuận hạn chế đóng cảnh nóng sau khi kết hôn - Ảnh 3

Trước đó, vào ngày 1/1 vừa qua, Mã Quốc Minh thông báo đã cầu hôn thành công bạn gái Thang Lạc Văn. Đặc biệt, nam diễn viên chọn thời điểm 13h14p để đăng tải hình ảnh với ý nghĩa trọn đời trọn kiếp. Bạn bè và người hâm mộ dành cho cặp đôi những lời chúc tốt đẹp dưới bài viết. Người đẹp Bằng chứng thép 4 cũng thông báo tin vui tới bạn bè và khán giả.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn hẹn hò từ tháng 6/2020. Nữ diễn viên họ Thang là con gái của diễn viên kỳ cựu Thang Trấn Tông. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và ủng hộ mối quan hệ này.

Tài tử Mã Quốc Minh để vợ sắp cưới tự lo liệu cho 'đám cưới trong mơ'

Tài tử Mã Quốc Minh để vợ sắp cưới tự lo liệu cho 'đám cưới trong mơ'

Bên cạnh lịch trình bận rộn, tài tử Mã Quốc Minh còn mong muốn vợ sắp cưới sẽ có một đám cưới hệt như cô mơ mộng nên mới để cô tự mình lo liệu mọi thứ.

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