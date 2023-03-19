Tài tử Mã Quốc Minh để vợ sắp cưới tự lo liệu cho 'đám cưới trong mơ'

Bên cạnh lịch trình bận rộn, tài tử Mã Quốc Minh còn mong muốn vợ sắp cưới sẽ có một đám cưới hệt như cô mơ mộng nên mới để cô tự mình lo liệu mọi thứ.

Trang Mpweekly thông tin, mới đây tài tử Mã Quốc Minh đã cho biết thời gian này anh rất bận rộn việc đóng phim nên không thể quan tâm nhiều cho đám cưới. Thay vào đó thì vợ sắp cưới của anh - diễn viên Thang Lạc Văn - sẽ lo liệu mọi thứ.

"Lịch trình của tôi hiện rất bận, quảng bá phim, quay phim mới, nghiên cứu kịch bản, họp hành. Vì thế, đám cưới tôi để cô ấy tự lo liệu. Nếu có gì cần chọn, cô ấy sẽ chọn ra hai, ba cái ổn nhất rồi bàn bạc lại với tôi." - Mã Quốc Minh nói.

Tài tử Hong Kong còn chia sẻ, anh cũng không có yêu cầu đặc biệt gì cho đám cưới vì đã quá nhiều lần làm chú rể trong phim, không còn mơ mộng gì nữa. Tuy nhiên anh biết các cô gái đều muốn có một đám cưới trong mơ, vì vậy sẽ phối hợp theo ý thích của Thang Lạc Văn, cho cô quyết định mọi công việc theo ý thích của mình.

Trước đó, vào ngày 1/1 vừa qua, Mã Quốc Minh thông báo đã cầu hôn thành công bạn gái Thang Lạc Văn. Đặc biệt, nam diễn viên chọn thời điểm 13h14p để đăng tải hình ảnh với ý nghĩa trọn đời trọn kiếp. Bạn bè và người hâm mộ dành cho cặp đôi những lời chúc tốt đẹp dưới bài viết. Người đẹp Bằng chứng thép 4 cũng thông báo tin vui tới bạn bè và khán giả.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn hẹn hò từ tháng 6/2020. Nữ diễn viên họ Thang là con gái của diễn viên kỳ cựu Thang Trấn Tông. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và ủng hộ mối quan hệ này.

Tài tử Mã Quốc Minh đính hôn với Thang Lạc Văn sau 3 năm bị Á hậu TVB 'cắm sừng' Trong ngày đầu năm, tài tử Hong Kong thông báo cầu hôn thành công bạn gái kém 13 tuổi Thang Lạc Văn sau hơn 2 năm hẹn hò.

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