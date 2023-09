Nguyên nhân vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngày càng giảm sút 'đáng báo động'

Mặc dù đã có nhiều năm theo đuổi con đường diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đánh giá là chưa có nhiều tiến bộ, cô vẫn bị gắn mác "bình hoa di động" và chỉ quẩn quanh ở dòng phim thị trường, thần tượng.

Mới đây, cô tham gia 2 dự án là "An Lạc truyện" và "Công tố tinh anh". Tuy nhiên, dù các phim đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa thể lên sóng do nhiều lý do khó hiểu. Đây là bộ phim khiến cô gặp nhiều vận đen. Bởi tác phẩm đã quay xong nhưng mãi chật vật tìm đường lên sóng. Trước đó, ê-kíp đã tung thông tin kế hoạch lên sóng dự kiến nhưng cuối cùng phải hoãn nhiều lần.