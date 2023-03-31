Nguyên nhân vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngày càng giảm sút 'đáng báo động'

Sao quốc tế 31/03/2023 10:31

Trong vài năm trở lại đây, Địch Lệ Nhiệt Ba không có quá nhiều phim lên sóng. Những tác phẩm cô tham gia, tuy nổi về mặt truyền thông nhưng chất lượng lại đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù đã có nhiều năm theo đuổi con đường diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đánh giá là chưa có nhiều tiến bộ, cô vẫn bị gắn mác "bình hoa di động" và chỉ quẩn quanh ở dòng phim thị trường, thần tượng.

Mới đây, cô tham gia 2 dự án là "An Lạc truyện" và "Công tố tinh anh". Tuy nhiên, dù các phim đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa thể lên sóng do nhiều lý do khó hiểu. Đây là bộ phim khiến cô gặp nhiều vận đen. Bởi tác phẩm đã quay xong nhưng mãi chật vật tìm đường lên sóng. Trước đó, ê-kíp đã tung thông tin kế hoạch lên sóng dự kiến nhưng cuối cùng phải hoãn nhiều lần.

Nguyên nhân vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngày càng giảm sút 'đáng báo động' - Ảnh 1

Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng, vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba ở mảng phim ảnh không còn như trước. Cô không còn được nhà đài và các nền tảng phim ảnh ưu ái. Chính vì thế, việc các bên chần chừ phát sóng phim của cô có khả năng họ chờ đợi những tác phẩm tốt hơn từ các nhà sản xuất khác.

Bên cạnh đó, tại Đêm hội Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là cái tên được khán giả mong đợi. Trước đêm hội, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba đã tung ra tạo hình đêm hội Weibo đầu tiên của cô nàng. Lần này, cô hóa thân thành quý cô bí ẩn với bộ trang phục đen nữ mũ đến váy. Tuy đẹp, nhưng đa số đều cho rằng tạo hình cổ điển này của Địch Lệ Nhiệt Ba không đủ lộng lẫy trong một sự kiện lớn thế này.

Nguyên nhân vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngày càng giảm sút 'đáng báo động' - Ảnh 2

Khác với tạo hình tông đen mà studio tung ra trước thềm sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba lại chọn 1 thiết kế bồng xoè. Bộ đồ này theo ý kiến của phần đông cư dân mạng là hơi sến, màu sắc cũng khó hợp nhiều tông da nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nổi bật. Tuy nhiên, tranh cãi nổi ra sau đó khi nhiều cư dân mạng lại phát hiện ra tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba khá giống với Phạm Băng Băng.

Cụ thể, khán giả đã ghép bức hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Phạm Băng Băng và cho rằng hai diễn viên có trang phục tương tự nhau. Cả hai chiếc váy đều có kiểu dáng khoét ngực khoe trọn vòng 1, đồng thời có phần vạt choàng trễ ở tay. Đây là trang phục Phạm Băng Băng đã mặc trong trong lần trao giải Oscar lần thứ 95 vào ngày 13/3/2023. Nhiều người cho rằng khí chất của mỹ nhân Phạm như một nữ hoàng quyền lực, còn Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ xinh xắn như công chúa và họ không hài lòng về việc trùng ý tưởng này.

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