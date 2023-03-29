Hình phạt dành cho TikTok Trung Quốc cắt ghép cảnh hôn với Địch Lệ Nhiệt Ba

Một nam thanh niên khiến công chúng phẫn nộ khi cắt ghép cảnh hôn của Địch Lệ Nhiệt Ba và nam diễn viên Dương Dương trong phim Em là niềm kiêu hãnh của anh.

Mới đây, trang Sina đưa tin Hồng Lượng, người tự xưng là chuyên gia kỹ xảo trong ngành phim ảnh, đã bị nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) khóa tài khoản cá nhân 15 ngày. Anh bị tố cáo xâm phạm bản quyền, đăng tải video có nội dung quấy rối.

Trước đó, Hồng Lượng khiến công chúng phẫn nộ khi cắt ghép cảnh hôn của Địch Lệ Nhiệt Ba và nam diễn viên Dương Dương trong phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, lên sóng năm 2021. Thông qua phần mềm AI, Hồng Lượng cho ra đời clip bản thân đang hôn môi mỹ nhân Tân Cương.

Không chỉ hứng chỉ trích, hành động trên còn khiến Hồng Lượng đối mặt với rủi ro về tính mạng và luật pháp. Theo Sina, người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kéo đến chỗ Hồng Lượng làm việc để "tính sổ" với anh. Hồng Lượng đã bị nhiều thanh niên đánh cảnh cáo. Họ yêu cầu anh gỡ video và công khai xin lỗi các bên chịu ảnh hưởng.

Giới truyền thông Trung Quốc cũng lên án hành động thông qua công nghệ AI, tạo ra video có nội dung gây tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ. Chưa kể, việc làm của Hồng Lượng là trái phép. Anh chỉnh sửa nội dung khi chưa được đơn vị nắm bản quyền tác phẩm và 2 diễn viên chính đồng thuận.

Địch Lệ Nhiệt Ba có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất Trung Quốc hiện nay. Do đó, chuyện tình cảm của cô nhận được sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, trong hơn 10 năm tham gia giới giải trí, người đẹp chưa từng công khai hẹn hò.

Cô nhiều lần vướng tin tình ái với các bạn diễn. Chỉ trong vòng một tháng đầu năm 2023, cô bị cho là lộ ảnh sân bay cùng Tiêu Chiến, sống chung với Dương Dương và có con với Hoàng Cảnh Du. Thậm chí, khi Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ ảnh vòng hai phẳng lỳ vào đầu tháng 1, tin tức cô mang thai vẫn không ngừng lại.

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba Nhiều tài tử, minh tinh Hoa ngữ được khen ngợi về nhan sắc, phong cách, nhưng Lý Hiện lại được nhắc đến bởi thái độ thân thiện đối với đồng nghiệp.

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