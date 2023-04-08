Trải qua nhiều tuần được khen ngợi, phim của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ gặp biến

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ bị netizen chê bai phản ứng hóa học không mang lại cảm xúc của một cặp đôi đang yêu nhau.

Hiện tại, bộ phim Quy Lộ do Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đóng chính đang thu hút sự chú ý, theo dõi của đông đảo khán giả. Dẫu vậy sau nhiều lần chiếm được cảm tình của người xem thì mới đây netizen đã bất ngờ đồng loạt quay xe vì sự kết hợp không mang lại cảm xúc của cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên. Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Cụ thể nhiều người đã nhận xét rằng vấn đề này dường như là nằm ở Tỉnh Bách Nhiên vì nhiều phim trước đó, anh chàng cũng lạc quẻ như vậy. Chính vì vậy các fan của Quy Lộ lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy khả năng số điểm của dự án sẽ ngày tụt lùi so với kỳ vọng và mục tiêu của đoàn làm phim.

Trước đó tại thời điểm Quy Lộ lên sóng, bộ phim nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, như cảnh quay đẹp, chế tác chỉn chu và kỹ năng diễn xuất tốt của các diễn viên chính, nhưng Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên lại chẳng hề có cảm giác couple nào cả. Xét về ngoại hình cả hai đều là trai xinh gái đẹp, diễn xuất lại tốt, đáng lẽ ra phải bùng cháy chemistry mới phải, nhưng thực tế lại rất khác lạ. Họ đi bên nhau, mắt chạm mắt mà không hề có chút “lửa điện” hay sức hút nên có của một cặp đôi.

Vậy nguyên nhân cho sự lạc quẻ của cả 2 ruốt cuộc là do đâu? Đầu tiên hãy nói một chút về Đàm Tùng Vận, trước đây cô ấy được nhận xét là sao nữ tạo chemistry cực đỉnh, bạn diễn từ Tống Uy Long, Nhậm Gia Luân, Ngô Lỗi cho tới Chung Hán Lương, Vương Khải đều dễ dàng bùng cháy cảm xúc khi diễn chung với cô nàng. Tuy nhiên khi sánh đôi cùng với Tỉnh Bách Nhiên điều này lại biến mất hoàn toàn khiến fan vô cùng hụt hẫng. Ngay cả những bạn gái ngoài đời của nam tài tử như Nghê Ni hay Lưu Văn sánh đôi với Tỉnh Bách Nhiên còn chẳng tạo được cảm giác nào. Lần hiếm hoi mà Tỉnh Bách Nhiên khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc tình yêu đó là kết đôi với Châu Đông Vũ trong Chúng Ta Của Sau Này mà thôi.

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