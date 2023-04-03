Netizen thất vọng trước gương mặt mộc của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận

Khán giả bất ngờ trước nhan sắc thật sự của Đàm Tùng Vận.

Sau khi bộ phim truyền hình Quy Lộ (Đường Về) phát sóng, Đàm Tùng Vận trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía cộng đồng mạng Hoa Ngữ. Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất đỉnh cao, nữ diễn viên còn khiến netizen dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc mãi trẻ trung mình.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Không chỉ trẻ trung trên màn ảnh, mặt mộc của Đàm Tùng Vận từng gây sốc vì như học sinh ở tuổi 18. Có thể thấy rõ, gương mặt không son phấn của người đẹp trắng như sứ, mịn màng. Thậm chí, nhìn vào mặt của cô nàng một số bộ phận netizen còn cho rằng nếu nói cô đang dưới 20 tuổi thì ai cũng dễ dàng bị đánh lừa vì nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, một số hình ảnh khác nhan sắc mộc của người đẹp 33 tuổi lại khiến khán giả bất ngờ với làn da không đều màu, đôi mắt có chút thâm quầng. Nhưng điều này không làm giảm đi mức độ tươi trẻ của Đàm Tùng Vận.

Lý giải cho nguyên nhân vì sao 2 bức ảnh lại khác nhau đến vậy, có thể ở hình diện áo trắng, mỹ nhân sinh năm 1990 đã sử dụng chỉnh ảnh hoặc chụp ở nơi có ánh sáng tốt. Vì thế cho nên 2 khung màu của 2 bức ảnh có màu sắc khác nhau.

Sau khi bộ phim Quy Lộ khép lại, mối tình giữa Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên) đã để lại nhiều vương vấn cho khán giả. Song, bên cạnh đó, Quy Lộ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía Cnet bởi có nhiều điểm tương đồng với Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạn

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