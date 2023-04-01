Dân tình phấn khích trước con gái đáng yêu của vợ chồng Đàm Tùng Vận: Nhan sắc liệu có vượt mẹ?

Sao quốc tế 01/04/2023 19:50

Mới đây netizen không khỏi phần ngạc nhiên khi Đàm Tùng Vận công khai hình ảnh chồng và con.

Sau khi thành công với bộ phim Hướng Gió Mà Đi đóng cùng Vương Khải, Đàm Tùng Vận lại tiếp tục gây sốt màn ảnh nhỏ. Lần này cô nàng đảm nhận vai nữ chính Quy Hiểu trong bộ phim truyền hình hiện đại Quy Lộ (Đường Về). Ngay từ thời điểm lên sóng bộ phim đã chiếm được thiện cảm của người xem, mặc dù là phim có nội dung tương đối cũ không có gì mới mẻ nhưng diễn xuất của cặp đôi chính là điều khiến netizen không thể không thưởng thức bộ phim này. 

Dân tình phấn khích trước con gái đáng yêu của vợ chồng Đàm Tùng Vận: Nhan sắc liệu có vượt mẹ? - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Trong phim, Đàm Tùng Vận khiến khán giả phải ghen tị đỏ mắt khi tái hiện lại cuộc sống đáng mơ ước của một cô gái từ khi đi học cho đến lúc lập gia đình. Tuy có sóng gió, có tổn thương nhưng cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc bên người mà mình yêu. 

Trong Quy Lộ, Đàm Tùng Vận không chỉ kết hôn, có thai mà còn sinh được một cô con gái đáng yêu tên là Lộ Sơ Dương. Mới đây, một vài hình ảnh của cô bé và “bố” Tỉnh Bách Nhiên đăng tải lên MXH không khỏi khiến fan thích thú và khen ngợi cho sự đáng yêu của 2 cha con. 

Dân tình phấn khích trước con gái đáng yêu của vợ chồng Đàm Tùng Vận: Nhan sắc liệu có vượt mẹ? - Ảnh 2Dân tình phấn khích trước con gái đáng yêu của vợ chồng Đàm Tùng Vận: Nhan sắc liệu có vượt mẹ? - Ảnh 3

Cô con gái nhỏ của Đàm Tùng Vận trong Quy Lộ được nhận xét là có gương mặt với cặp má bánh bao phúng phính đáng yêu hệt mẹ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cả 2 rất giống 2 mẹ con nếu như chưa biết trước đây là nhân vật trong phim. 

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