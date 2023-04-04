Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Đàm Tùng Vận bất ngờ bị một ngôi sao mới nổi cản đường thăng tiến?

Hóa ra người cản bước Đàm Tùng Vận lại chính là người quen của Triệu Lộ Tư.

Vừa qua, các thống kê chỉ số nhân vật, nhiệt độ phim chiếu mạng, Vân Hợp của truyền hình Hoa ngữ đã được công bố, thu hút sự quan tâm, bàn luận lớn của đông đảo khán giả. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, vị trí nhất bảng đã không thuộc về Đàm Tùng Vận - người vừa có được thành công trong dự án Quy Lộ mà đứng nhất lại là một cái tên khác. Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet Màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây đánh dấu sự ra mắt của nhiều dự án phim ảnh và sự trở lại của những cái tên đình đám. Trong đó, phim Quy Lộ của Đàm Tùng Vận - Tỉnh Bách Nhiên và Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng đóng đang là 2 dự án được quan tâm nhiều nhất. Đây cũng là hai bộ phim lên sóng song song trên truyền hình và cả nền tảng chiếu mạng.

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng - Ảnh: Internet Tại BXH chỉ số nhân vật bảng V (thống kê đến ngày ¼), tình tin đồn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi giành ngôi đầu bảng với 9.04. Màn thể hiện của Ngô Lỗi trong Tình Yêu Mà Thôi, đóng cùng Châu Vũ Đồng đang được đánh giá cao, cặp đôi không chỉ kết hợp tốt trong phim mà còn diễn xuất cực đỉnh giúp netizen có được trải nghiệm phim tốt nhất. Cũng chính vì vậy mà Ngô Lỗi nghiễm nhiêm giành được vị trí nhất bảng. Giữ vị trí thứ 2 trong BXH chỉ số nhân vật là Đàm Tùng Vận với 8.56. Hiện tại, tên tuổi của “nữ thần thanh xuân” phủ sóng khắp nơi với phim Quy Lộ, kết hợp với Tỉnh Bách Nhiên. Dự án Quy Lộ không chỉ gây ấn tượng về mặt nội dung, mà màn diễn xuất của cặp đôi chính còn giúp cho độ phủ sóng của phim đạt lên đến đỉnh điểm khi được nhiều người biết tới.

Hiện tại, BXH chỉ số nhân vật nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. Trong đó, phần đông khán giả gửi lời chúc mừng đến thành quả mà dàn sao Cbiz đạt được với tác phẩm của mình và cho rằng đây là những con số hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, có khán giả lại thắc mắc về cách tính điểm nói trên bởi họ nghĩ Đàm Tùng Vận xứng đáng giữ hạng 1 chung cuộc hơn là Ngô Lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-nghiep-ang-len-nhu-dieu-gap-gio-am-tung-van-bat-ngo-bi-mot-ngoi-sao-moi-noi-can-uong-thang-tien-569507.html