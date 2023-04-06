Sự nghiệp đang lên như 'diều gặp gió', Đàm Tùng Vận bất ngờ dính tin đồn kết hôn với nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư

Sao quốc tế 06/04/2023 17:50

Thông tin Đàm Tùng Vận kết hôn với một nhân vật tầm cỡ đang là chủ đề được nhiều người quan tâm đến.

Là “nữ thần thanh xuân” nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, chuyện đời tư của Đàm Tùng Vận luôn là chủ đề được người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, để tìm hiểu về chuyện tình cảm của nữ diễn viên là một chuyện rất khó bởi cô vốn là người khá khép kín về chuyện đời tư của mình nhưng mới đây ai nấy cũng đều phải bất ngờ khi cô nàng bị vướng phải tin đồn đã kết hôn với một nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư. 

Sự nghiệp đang lên như 'diều gặp gió', Đàm Tùng Vận bất ngờ dính tin đồn kết hôn với nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Đàm Tùng Vận đã bí mật kết hôn sau đó ly hôn với một người đàn ông tên họ Hứa. Người này chỉ hơn nữ diễn viên một tuổi, là chủ tịch một công ty điện ảnh và truyền hình ở Thượng Hải. 

Ngoài ra người đàn ông này cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư, quen biết nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Dương Mịch. Điều khiến netizen đây chính là người đã kết hôn với Đàm Tùng Vận chính là quá trình phát triển sự nghiệp của cô quá nhanh chóng và không hề gặp bất kỳ khó khăn nào. 

Sự nghiệp đang lên như 'diều gặp gió', Đàm Tùng Vận bất ngờ dính tin đồn kết hôn với nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư - Ảnh 2Sự nghiệp đang lên như 'diều gặp gió', Đàm Tùng Vận bất ngờ dính tin đồn kết hôn với nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư - Ảnh 3

Nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng với Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,... Mà trùng hợp là tất cả những bộ phim này đều do Huace Film and Television sản xuất - đơn vị có mối liên hệ mật thiết với người đàn ông họ Hứa. 

Hiện nữ diễn viên vẫn chưa hề lên tiếng cho sự việc nên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức chuẩn đoán. 

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Hóa ra người cản bước Đàm Tùng Vận lại chính là người quen của Triệu Lộ Tư.

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