Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chưa thể 'bứt phá' sau 'Quy lộ' vì lý do này

Sao quốc tế 05/04/2023 19:29

Dù ít nhiều nhận được sự quan tâm từ khán giả, nhưng "Quy Lộ" vẫn có nhiều điểm trừ khiến điểm Douban của phim chỉ ở mức 6.0.

"Quy Lộ" do Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên đóng chính vừa chính thức khép lại với nhiều tranh luận từ khán giả. Dù vậy, nhiều chuyên gia phim ảnh lẫn một số khán giả nhận định "Quy Lộ" vẫn chưa thể gọi là tác phẩm thành công của Đàm Tùng Vận. Lý do ở đây là gì?

Đầu tiên "Quy Lộ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung phim xoay xoay quanh câu chuyện tình yêu lâu dài của cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên). Đây là mô tuýp phim không mới, thậm chí là cũ khi những tác phẩm trước đó của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đã đề cập khá nhiều. Vậy nên, "Quy Lộ" chưa thể tạo sự bất ngờ cho người xem. 

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chưa thể 'bứt phá' sau 'Quy lộ' vì lý do này - Ảnh 1

Bên cạnh đó, "Quy Lộ" kết thúc ở tập 30, nhiều khán giả đánh giá phim trôi qua quá nhanh, chưa thể thoả mãn hết mọi tình tiết cần có. Trong khi đó, nhịp phim lại chậm, nhiều nút thắt chưa được giải quyết thoả đáng như sự chen chân của Triệu Mẫn San vào mối tình giữa nam nữ chính quá nhạt nhoà, tình cảm của cặp đôi phụ được khai thác quá ít.

Mặc dù Quy Lộ có khởi đầu thuận lợi khi được phát sóng trên đài Hồ Nam, nền tảng IQIYI và Mango TV nhận được rating tốt và từng lọt top các bảng xếp hạng phim truyền hình Datawin, Khúc Vân… nhưng đến khi phim kết thúc, "Quy Lộ" vẫn chưa phải là tác phẩm "bạo" của màn ảnh Hoa ngữ.

Thành tích phim vừa phải, điểm cộng lớn đến từ màn tương tác của cặp đôi chính và khả năng dạn dày đóng vai thanh xuân vườn trường của Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên chưa thể 'bứt phá' sau 'Quy lộ' vì lý do này - Ảnh 2

Trên trang Douban, "Quy Lộ" chỉ nhận được 6.0 điểm, đây là số điểm khiêm tốn so với mặt bằng chung của Hoa ngữ. Ngoài ra, chỉ số nhân vật Quy Hiểu do Đàm Tùng Vận đảm nhận sau 30 tập chưa thể một lần chạm mốc 9.0, điều mà một số sao Hoa ngữ trước đó dễ dàng làm được sau vài ngày.

Vậy nên, có thể thấy "Quy Lộ" là tác phẩm vừa vặn và an toàn của Đàm Tùng Vận, chưa thể nổi bật hơn bộ phim "Hướng gió mà đi" được cô đóng trước đó không bao lâu.

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Đàm Tùng Vận là một trong những ngôi sao đang được chú ý hiện nay. Mới đây, tên tuổi của cô được chú ý qua bộ phim "Quy Lộ" đóng cùng nam chính Tỉnh Bách Nhiên.

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