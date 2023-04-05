Dù kĩ năng diễn xuất được đánh giá cao, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn vướng 'điểm yếu' khó sửa này

Sao quốc tế 05/04/2023 07:40

Đàm Tùng Vận là một trong những ngôi sao đang được chú ý hiện nay. Mới đây, tên tuổi của cô được chú ý qua bộ phim "Quy Lộ" đóng cùng nam chính Tỉnh Bách Nhiên.

Đàm Tùng Vận là cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung. Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to, nữ diễn viên dễ dàng đóng vai học sinh, sinh viên, thiếu nữ dù hiện tại cô đã bước sang tuổi 33.

Trong "Quy Lộ", Đàm Tùng Vận vào vai Quy Hiểu - một cô gái tầm tuổi 16 sống trong sự đùm bọc của gia đình. Mặc dù chỉ là những phân cảnh nhỏ thông qua lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, thế nhưng cô vẫn làm tốt vai diễn của mình. Quy Hiểu trong "Quy Lộ "được Đàm Tùng Vận khắc hoạ một cách chân thật. Với nét trẻ trung tinh nghịch, ánh mắt trong trẻo, nụ cười như mang cả mùa xuân, nhiều khán giả đánh giá cô không khác gì nữ sinh trung học 16 tuổi.

Dù kĩ năng diễn xuất được đánh giá cao, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn vướng 'điểm yếu' khó sửa này - Ảnh 1

Dù việc đóng vai trẻ hơn so với tuổi thật vốn được xem là thế mạnh của Đàm Tùng Vận nhưng nó cũng là điểm yếu của cô. Nếu xét về ngoại hình, khán giả khó tìm được điểm bất hợp lý nếu một diễn viên U40 như Đàm Tùng Vận đóng các vai diễn 16 - 18 tuổi. Tuy nhiên, một điều cô không thể che giấu được, đó chính là ánh mắt. Trong "Quy Lộ", dù đóng vai 16 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn để lộ sự từng trải qua ánh mắt.

Dù kĩ năng diễn xuất được đánh giá cao, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn vướng 'điểm yếu' khó sửa này - Ảnh 2

Nhiều khán giả đánh giá, dù vai diễn trong Quy Lộ vẫn có sự hồn nhiên, thanh xuân nhưng nó khác với những vai diễn trước đây của cô như Tiêm Tiêm tinh nghịch trong "Lấy danh nghĩa người nhà", Cảnh Cảnh của "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Lấy một dẫn chứng khác, Châu Tấn đóng vai Như Ý trong "Hậu cung Như Ý truyện" dù nhờ công nghệ, trang điểm, cô vẫn có thể vào vai diễn lúc 16 -17 tuổi. Nhưng trong ánh mắt, giọng nói của cô không thể che giấu là một người từng trải.

Ngoại hình quá trẻ cũng là điểm yếu chí mạng khiến Đàm Tùng Vận khó chuyển mình sang những nhân vật phụ nữ trưởng thành. Cô có một gương mặt trẻ, vóc dáng nhỏ nên đôi khi nữ diễn viên chỉ mãi bó buộc mình ở những vai thanh xuân. Vậy nên, muốn thoát khỏi vỏ bọc này để đóng những vai diễn trưởng thành, từng trải hơn, buộc cô phải nỗ lực nhiều hơn.

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