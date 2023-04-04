Tuổi thơ khốn khó ít ai biết của 'người tình màn ảnh Đàm Tùng Vận' - Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 04/04/2023 17:34

Thời gian vừa qua, nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên nhận được sự chú ý nhiều hơn qua vai diễn Lộ Viêm Thần trong bộ phim "Quy Lộ".

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, tại Thẩm Dương, một trong những thành phố lớn nhất ở Đông Bắc Trung Quốc. Năm 2007, Tỉnh Bách Nhiên đoạt giải quán quân vòng chung kết toàn quốc tài năng "Cố lên, Hảo nam nhi!". Nổi tiếng chỉ sau một đêm, anh được Công ty Hoa Nghị huynh đệ liên hệ mời ký hợp đồng.

Đam mê âm nhạc, Tỉnh Bách Nhiên cùng bạn thành lập nhóm nhạc tên BoBo. Những ca khúc của nhóm nhạc Bobo nhận về một số thành tích nổi bật như giải "Kim Khúc" hay lọt vào danh sách tám ca khúc Hoa ngữ toàn cầu. Tuy nhiên, tới năm 2010 nhóm tan rã.  5 năm sau khi nhóm tan rã, Tỉnh Bách Nhiên mới quay trở lại với âm nhạc qua những bài hát trong các bộ phim mà anh tham gia. Đáng chú ý như "Không thể quên" trong "Tình yêu vượt qua ngàn năm", "Mộng ước thuở ban đầu" ở tác phẩm "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên",...

Tuổi thơ khốn khó ít ai biết của 'người tình màn ảnh Đàm Tùng Vận' - Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh 1

Từ năm 2010, Tỉnh Bách Nhiên rẽ hướng sang diễn xuất. Anh tham gia nhiều phim, nhưng chủ yếu vai phụ như: "Ảnh tử ái nhân" (Repeat I love you), "Viên đạn biến mất" (The Bullet Vanishes), "Thất Cô" (Lost and Love),...

Tuổi nghề trẻ, nhưng Tỉnh Bách Nhiên đã tham gia trên dưới 28 bộ phim và giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong nghề. Tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên càng vụt sáng nhất khi anh tham gia "Chúng ta của sau này" với vai diễn Lâm Kiến Thanh. Bộ phim này đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nổi trội nhất về thể loại tình cảm, chính kịch của nền điện ảnh Trung Quốc.

Tuổi thơ khốn khó ít ai biết của 'người tình màn ảnh Đàm Tùng Vận' - Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh 2

 

Thành công trong nghệ thuật là vậy, nhưng ít ai biết rằng Tỉnh Bách Nhiên từng có tuổi thơ cơ cực và vất vả. Khi vừa tròn 28 ngày tuổi, anh bị cha mẹ bỏ rơi và được bà ngoại nuôi nấng đến khi trưởng thành. Từ nhỏ anh đã biết phụ giúp việc nhà và luôn chăm sóc bản thân để bà không phải lo lắng. Tới khi Tỉnh Bách Nhiên thành công thì bà đã ra đi do tuổi cao sức yếu.

Tuổi thơ khốn khó ít ai biết của 'người tình màn ảnh Đàm Tùng Vận' - Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh 3

Trong suốt sự nghiệp, Tỉnh Bách Nhiên từng hẹn hò Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm gắn bó. Vào tháng 3/2023, tài tử và Lưu Văn công khai tình cảm với màn tương tác ngọt ngào khi dự show thời trang tại Paris. Đây là lần đầu họ xuất hiện chung ở sự kiện kể từ khi bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 6/2022.

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