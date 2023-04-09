Phim của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên nhận chỉ trích khi miêu tả đến sản phụ

Cụ thể, những tình tiết, lời thoại trong phim bị đánh giá là thiếu thực tế, không có kiến thức khoa học. Trong tình huống nữ chính Quy Hiểu do Đàm Tùng Vận diễn sinh con, nhưng cô thể hiện động tác nhanh nhẹn, không một chút đau đớn. Thậm chí, Đàm Tùng Vận còn uống trà sữa và vô tư nói: "Uống trà sữa sẽ giúp có nhiều sữa mẹ hơn". Ngoài ra, thời gian cô nằm viện sau khi sinh cũng dài hơn so với thực tế của các sản phụ.

Gần đây, khán giả Trung Quốc bày tỏ sự bức xúc về bộ phim Đường về trong chủ đề: "Phim truyền hình có thể tôn trọng sản phụ, tôn trọng người xem được không?".

Đàm Tùng Vận bị khán giả chỉ trích là không tìm hiểu về vai diễn. Dù cô chưa sinh con, nhưng việc nắm bắt quá trình sinh em bé để diễn chân thực là trách nhiệm của diễn viên. Bên cạnh đó, đoàn phim Đường về cũng bị chê xây dựng các tình tiết giải trí , hào nhoáng như phim thần tượng, không sát với thực tế.

Bên cạnh đó, theo Sina, nhiều minh tinh không chịu xấu đi trên màn hình. Thời điểm sinh con là lúc người phụ nữ chịu đau đớn, do đó, họ không để ý đến ngoại hình, đổ mồ hôi, tóc bết, mặt trắng bệch.... Nhưng một số diễn viên như Phạm Băng Băng trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Đường Yên trong Yến Vân Đài biểu cảm không tới, thẳng nếp, thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng.

Trang tvsou chia sẻ, khán giả ngày nay cũng ngày càng khắt khe hơn trong việc thưởng thức tác phẩm. Những bộ phim với nội dung qua loa, lời thoại ngô nghê thường nhận chỉ trích và đánh mất cảm tình của người xem. Do đó, việc thể hiện rõ nỗi lo sinh con của người phụ nữ, cho thấy sự đồng cảm với phái nữ. Họ phải trải qua quá trình vất vả suốt 9 tháng mang thai và nhiều tháng hồi phục sau đó, mới có thể hoàn thành thiên chức người mẹ.

Ngoài ra, tiểu thuyết gốc của tác phẩm đã được tác giả viết từ 2016, năm 2023, phim của Đàm Tùng Vận ra mắt. Như vậy, trải qua 7 năm với nhiều thay đổi, khẩu vị khán giả, cách yêu và nhìn nhận vấn đề của người xem cũng có phần khác biệt.

"Quy Lộ" kết thúc ở tập 30, nhiều khán giả đánh giá phim trôi qua quá nhanh, chưa thể thoả mãn hết mọi tình tiết cần có. Trong khi đó, nhịp phim lại chậm, nhiều nút thắt chưa được giải quyết thoả đáng như sự chen chân của Triệu Mẫn San vào mối tình giữa nam nữ chính quá nhạt nhoà, tình cảm của cặp đôi phụ được khai thác quá ít.