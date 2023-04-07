Đàm Tùng Vận phủ nhận thông tin kết hôn với đại gia Vương Tư Minh

Sao quốc tế 07/04/2023 11:23

Đại diện của Đàm Tùng Vận mới đây đã lên tiếng phản hồi thông tin hẹn hò của nữ diễn viên với một vị đại gia trong ngành sản xuất phim ảnh.

Trang Sina đưa tin, trên MXH xuất hiện thông tin, Đàm Tùng Vận đã bí mật kết hôn với một vị đại gia trong ngành phim ảnh tên Vương Tư Minh. Cũng nhờ sự hậu thuẫn của người này mà Đàm Tùng Vận ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, phía đại diện của Đàm Tùng Vận đã lên tiếng phủ nhận sự việc trên: "Cô Đàm Tùng Vận hiện chưa kết hôn và còn độc thân. Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là giả".

Đàm Tùng Vận phủ nhận thông tin kết hôn với đại gia Vương Tư Minh - Ảnh 1

Được biết, theo nguồn tin chia sẻ trước đó, Vương Tư Minh sinh năm 1989, là chủ tịch một công ty đầu tư, sản xuất phim ảnh tại Thượng Hải. Bên cạnh đó, anh cũng giữ vai trò tổng giám đốc tập đoàn Vạn đạt - đơn vị phát hành phim lớn bậc nhất Trung Hoa, chủ sở hữu của hàng trăm rạp chiếu lớn nhỏ.

Trong ngành giải trí, Vương tư Minh rất có vai vế. Anh từng hợp tác với nhiều sao nữ như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, thậm chí bị nghi là đại gia đứng sau lưng họ. Tuy nhiên, vị đại gia này khẳng định giữa họ chỉ có mối quan hệ hợp tác mà thôi.

Đàm Tùng Vận phủ nhận thông tin kết hôn với đại gia Vương Tư Minh - Ảnh 2

Theo Sohu, vào năm 2016, tập đoàn Vạn Đạt đầu tư 200 triệu NDT vào công ty sản xuất phim ảnh Hoa Sách. Trùng hợp, cũng trong năm này, Đầm Tùng Vận ghi được tiếng vang với vai diễn trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Vì vậy, nhiều người cho rằng nữ diễn viên được Vương Tư Minh trợ giúp phía sau.

Ngoài việc hậu thuẫn Đàm Tùng Vận, Vương Tư Minh còn được cho là người hỗ trợ nhiệt tình cho sự nghiệp của Cảnh Điềm.

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