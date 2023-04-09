Lý do Tỉnh Bách Nhiên diễn cùng Châu Đông Vũ ăn ý hơn Đàm Tùng Vận

Sao quốc tế 09/04/2023 21:45

Sau "Quy Lộ" đóng với Đàm Tùng Vận, Châu Đông Vũ bất ngờ bị "réo tên" và được cho là bạn diễn nữ ăn ý nhất của Tỉnh Bách Nhiên.

“Chúng ta của sau này” là tác phẩm điện ảnh ra mắt năm 2018 đã khiến hàng triệu khán giả thổn thức. Bộ phim lấy đề tài thanh xuân lập nghiệp, xoay quanh câu chuyện của 2 nhân vật, Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ). Trên chuyến tàu về quê ăn Tết, Kiến Thanh – Tiểu Hiểu vô tình gặp nhau, cuộc gặp đã làm thay đổi vĩnh viễn cuộc sống của họ, đẩy họ đến gần nhau, gắn bó – nương tựa vào nhau giữa Bắc Kinh ồn ã, xô bồ. Câu chuyện tình của Kiến Thanh – Tiểu Hiểu chạm đến trái tim khán giả khi rất nhiều người xem phim sẽ thấy mình trong đó. X

Dự án phim này còn được ví là màn trình diễn đầy cảm xúc của Tỉnh Bách Nhiên và Châu Đông Vũ. Hai diễn viên trẻ nhập vai chân thực, tái hiện tuổi trẻ mưu sinh vất vả, tình yêu trong sáng, giàu đức hy sinh nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ, là nỗi day dứt cả đời còn lại của 2 nhân vật chính. Chính diễn xuất ăn ý, nhập tâm, xả thân của Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đã làm nên thành công hơn cả mong đợi của tác phẩm thanh xuân “Chúng ta của sau này”.

Châu Đông Vũ được cho là bạn diễn nữ ăn ý nhất của Tỉnh Bách Nhiên. Tình cảm, sự gắn kết chân thực giữa hai diễn viên đã khiến chuyện tình của Kiến Thanh – Tiểu Hiểu trở thành biểu tượng cho tình yêu tuổi trẻ bị tan vỡ đầy day dứt, tiếc nuối.

Lý do Tỉnh Bách Nhiên diễn cùng Châu Đông Vũ ăn ý hơn Đàm Tùng Vận - Ảnh 1

Tỉnh Bách Nhiên đồng ý đóng “Quy lộ” (Đường về nhà) cùng đề tài thanh xuân với “Chúng ta của sau này”, chỉ vì phim có kết thúc “happyending” dành cho hai nhân vật chính. Tỉnh Bách Nhiên vào vai Lộ Thần, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính Quy Hiểu. Lộ Thần và Quy Hiểu có tình cảm từ khi còn đi học, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, chia cắt trên hành trình trưởng thành, nhưng có kết thúc viên mãn. Phim có được rating khả quan, tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn, khán giả chưa hài lòng với sự tương tác trong diễn xuất giữa Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận.

Do cùng đề tài thanh xuân, tình yêu và hành trình lập nghiệp tuổi trẻ, “Quy Lộ” bị đưa lên bàn cân so sánh với tác phẩm điện ảnh “Chúng ta của sau này”.

Lý do Tỉnh Bách Nhiên diễn cùng Châu Đông Vũ ăn ý hơn Đàm Tùng Vận - Ảnh 2

Có sự tương đồng về đề tài, nhưng tương tác diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bị cho là rời rạc, không thành công và tạo ấn tượng mạnh như khi Tỉnh Bách Nhiên diễn cùng Châu Đông Vũ. Trong đó, Đàm Tùng Vận – nữ diễn viên được biết đến chủ yếu với những tác phẩm truyền hình thanh xuân vườn trường – có kỹ năng diễn xuất thua xa tam kim ảnh hậu Châu Đông Vũ.

“Chúng ta của sau này” khi ra mắt, Châu Đông Vũ đã nhận được vô số lời khen ngợi và cả sự thán phục về diễn xuất từ đồng nghiệp, giới phê bình và khán giả Trung Quốc. Châu Đông Vũ nhập vai xuất thần, đầy cảm xúc, tương tác tự nhiên với Tỉnh Bách Nhiên, từ đó, Tỉnh Bách Nhiên cũng có vai diễn ấn tượng bậc nhất sự nghiệp.

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Mặc dù đã khép lại, nhưng "Quy Lộ" do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ gây tranh cãi vì tình tiết và lời thoại không phù hợp với thực tế khi miêu tả về sản phụ.

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