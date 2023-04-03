Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/4/2023: Nam nghệ sỹ trong giới rất thích hợp tác với Đàm Tùng Vận, Dương Mịch quyết tâm giành quyền nuôi gái?

Sao quốc tế 03/04/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngày thường, Lý Hiện rất giản dị, không phô trương như các minh tinh khác.

2. Vợ của Hồ Ca chuyên tâm ở nhà chăm con, không còn can thiệp công việc của anh ấy.

3. Trong danh sách tiểu sinh "đợi bạo" trong con sự nghiệp, Trương Lãng Hách có tiềm năng nhất. Đoàn đội đối với anh ấy đặc biệt có lòng tin.

4. Chu Nhất Long đi Thái Lan du lịch, là hành trình riêng tư, không phải vì làm việc.

5. Nam nghệ sỹ trong giới rất thích hợp tác với Đàm Tùng Vận, vì diễn cùng với cô ấy rất chuyên nghiệp, cũng như hiếm xảy ra ồn ào sao tác

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/4/2023: Nam nghệ sỹ trong giới rất thích hợp tác với Đàm Tùng Vận, Dương Mịch quyết tâm giành quyền nuôi gái? - Ảnh 1

6. Vu Chính đã chuẩn bị kịch mới cho Ngô Cẩn Ngôn, hơn nữa còn là kịch bản nhân vật chính. Nói thật, Vu Chính đối với cô vẫn rất có tâm.

7. Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi không quen biết nhau, hai người cũng không có quan hệ kinh doanh và truyền hình chung, cho nên gặp đối phương đều tránh đối diện.

8. Đa số tài nguyên tốt ở chỗ Hoàng Tử Thao đều giao cho Từ Nghệ Dương.

9. Dự án phim "Luật Thần Lẩu" của Vương Hạc Đệ tạm thời không thể quay được.

10. Lần này Dương Mịch quyết tâm giành quyền nuôi Tiểu Gạo Nếp, bố mẹ cô ấy luôn hy vọng có thể đưa cháu gái trở về.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/4/2023: Nam nghệ sỹ trong giới rất thích hợp tác với Đàm Tùng Vận, Dương Mịch quyết tâm giành quyền nuôi gái? - Ảnh 2

11. Dương Mịch hiện tại vẫn chưa có ý định ký hợp đồng với người đại diện, cô không thích bị người khác trói buộc, muốn tự mình làm ông chủ, trước mắt Trương Đại Đại đang giúp cô phối hợp công việc.

12. "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đoàn làm phim đã sắp xếp chiến dịch quảng bá đầu tháng 4 cho La Vân Hi Bạch Lộc Trần Đô Linh.

13. Hoắc Kiến Hoa hiện tại không có ý định đóng phim, trước mắt chính là ở bên gia đình, tiền anh kiếm được đã đủ cả đời rồi.

14.Châu Dã rất nghe theo lời của công ty, sự nghiệp không có kế hoạch của riêng mình, đối với công việc công ty sắp xếp hầu như không có ý kiến gì.

15. Ngô Thiến thật ra là có chút không ăn ảnh, ngoài đời sẽ đẹp hơn ống kính rất nhiều.

16. Ngô Kỳ Long rất tôn kính cha mẹ của Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi cũng là nhìn trúng anh ấy điểm này, cảm thấy anh ta rất hiếu thảo.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2023: Khả năng Tiêu Chiến hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó, Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Đàm Tùng Vận Lý Hiện sao hoa ngữ sao châu á

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