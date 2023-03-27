Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2023: Trần Tinh Húc muốn 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án mới, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có ý định hợp tác?

2. "Hồ yêu tiểu hồng nương Trúc Nghiệp Thiên" của Vương Nhất Hủ chuẩn bị khai trương, nam nữ chính tạm định Lưu Thi Thi, Lâm Canh Tân, dự định đầu tháng 5 sẽ khởi động.

1. Trần Triết Viễn và Thẩm Nguyệt có thể sắp hợp tác lần thứ hai, đã có kịch bản kịch bản phim ngọt ngào hiện đại đưa cho cả hai, tuy nhiên vẫn phải xem xét thật kĩ càng.

5. Bộ phim truyền hình hiện đại "Anh cũng có hôm nay" đóng vai chính xác định Trần Tinh Húc , anh rất muốn hợp tác với Ngu Thư Hân .

6. Ngao Thụy Bằng "Thiếu niên ca hành" sau khi phát sóng danh tiếng tăng lên không ít, công ty cũng dự định nâng đỡ cậu, sau khi bộ phim phát sóng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền.

7. Tần suất vào đoàn quay phim của Tiêu Chiến vẫn luôn không cao. Trong thời gian lựa chọn kịch bản tiếp theo, không có phim quay thì anh ấy chủ yếu tham gia các hoạt động thương mại và tạp chí.

8. Vị trí trong giới của Dịch Dương Thiên Tỷ lớn hơn rất nhiều nghệ sĩ, anh đã có chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh, không có ý định trói buộc với người khác.

9. Chương Tử Di sau khi lấy chồng và sinh con thì tài nguyên phim ảnh đã giảm đi rất nhiều, các dự án thích hợp với cô ấy thì ít càng thêm ít. Chính vì vậy mà hiện tại cô ấy đã tập trung vào việc bồi dưỡng người mới, ngoài ra còn kinh doanh một số ngành phụ.

10. Hiện tại, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có ý định hợp tác.

11. "Hoa gian lệnh" của Cúc Tịnh Y Lưu Học Nghĩa, nam hai nữ nhị cạnh tranh rất khốc liệt, rất nhiều nghệ sĩ muốn diễn.

12. Cảnh Điềm tiếp theo muốn hợp tác với Trương Lăng Hách trong "Tứ Hải Trọng Minh", tháng sau sắp vào tổ.

13. Trương Nghệ Hưng gần đây bận rộn làm phim "gặp nhau lúc bình minh", các sự kiện lớn đều bị từ chối, hiện tại anh rất muốn dựa vào diễn xuất của mình để giành một giải thưởng.

14. Dương Húc Văn, Dương Chí Cương đóng vai chính trong "Đường triều quỷ sự lục tây hành" chuẩn bị khởi động, hạng mục này mời gọi đầu tư đều thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi điện ảnh và truyền hình mùa đông.

15. Chương trình tạp kỹ "Khách sạn nhỏ kỳ diệu" mời Thành Nghị tham gia, anh rất thích đi du lịch, hình thức tạp kỹ này anh cũng cảm thấy hứng thú.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.