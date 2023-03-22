Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2023: Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân để đóng phim, Chung Hán Lương đã ly hôn vợ và giành quyền nuôi con?

2. Trương Nghệ Hưng cũng thừa biết mình diễn xuất của mình ra sao, thế nên anh ấy sẽ không chọn nhân vật quá khác biệt với tính cách của bản thân khi đóng phim

1. Khi Dương Mịch đến Hong Kong thăm con, cô ấy đã ở trong khách sạn vì bố chồng cũ không cho cô ấy ghé lại nhà,

4. Phim tiếp theo của Trần Phi Vũ là tác phẩm của chính của bố ruột Trần Khải Ca, không có nhà sản xuất nào khác sẵn sàng mời anh ấy trong thời điểm hiện tại.

3. Tỷ lệ người hâm mộ là phái nam của Ngu Thư Hân thật sự rất ít, đa số những người thích cô ấy đều là fangirl và hầu hết con trai không thích phong cách của cô ấy.

5. Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân, ngay cả khi đạo diễn đề nghị sử dụng lồng tiếng, cô ấy cho rằng điều đó là không cần thiết.

6. Lưu Hạo Nhiên gần đây bị ám ảnh với thể thao mạo hiểm, Châu Đông Vũ ở phương diện này không quản nhiều, chỉ cần đảm bảo an toàn là được.

7. Chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh tuy lớn tuổi nhưng người hâm mộ luôn cho rằng anh ấy đẹp trai nhất, không đại hoa nào xứng với anh ấy

8. "Nhất nam nhân và nhất nữ nhân" Nghê Ni và Hoàng Bột, hai người vào vai vợ chồng, bộ phim này đầu tư không nhỏ, dự định tranh giải.

9. Youku sản xuất, đài Chiết Giang vệ tinh truyền hình liên kết "Nhóm thiếu niên năng lượng cao 2023" khởi động lại, thường trú: Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Bành Dục Sướng, Đoàn thiếu niên thời đại..

10. Dù rằng Chung Hán Lương không công khai tình cảm đời tư, nhưng trong giới ai cũng biết anh ấy lấy vợ sinh con rồi, vợ nam tài tử là nhà thiết kế. Tuy nhiên, hai người họ đã ly hôn vào năm ngoái, quyền nuôi con thuộc về Chung Hán Lương. Đã thế, cuộc ly hôn giữa họ không mấy êm đẹp, 6 tháng qua hai người xảy ra nhiều cãi vã, Chung Hán Lương cũng không có việc làm hơn nửa năm để giải quyết công việc gia đình.

11. Hứa Ngụy Châu hiện tại rất hối hận vì đã chính thức tuyên bố kết hôn sớm như vậy, bởi vì từ đó đến nay tài nguyên của anh đã bị suy giảm rất nhiều.

12. Lưu Thi Thi giờ sẽ chú trọng vào kịch bản hơn, hiện tại cô ấy chưa vội vào đoàn phim mới

13. Sau khi bộ phim "Không có thành phố của tôi" này, Dương Mịch sẽ sớm tham gia bộ phim nữ chính tiếp theo là "Nữ thương".

14. Ngô Kỳ Long tóc gần như trắng, tất cả đều dựa vào nhuộm đen để thể hiện sự trẻ trung, dù sao cũng đã 52 tuổi, Lưu Thi Thi mới 36.

15. Dự án phim "Hoa gian lệnh" diễn viên chính tạm thời là Cúc Tịnh Y, Lưu Học Nghĩa, vào giữa tháng 4 sẽ khai máy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.