Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2023: Lý Hiện bị viêm dạ dày mãn tính, Triệu Lộ Tư hiện rất khó lựa chọn người hợp tác?

Sao quốc tế 18/03/2023 11:18

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trước kia Trương Tịnh Nghi chủ yếu nhận phim hiện đại, rất ít đóng cổ trang. Phim mới của cô ấy sẽ là cổ trang, nam chính đang thương lượng với Phương Dật Luân, tháng 4 khai máy.

2. "Gió Nam Hiểu Lòng Tôi" của Thành Nghị đang kêu gọi công ty đầu tư, dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 5.

3. Tuy "Kiếm Lai" còn chưa khai máy nhưng nam chính (phiên vị 1) đã định là Trần Phi Vũ.

4. Hiện tại, phía Phùng Thiệu Phong muốn thắt chặt nguồn ảnh chưa qua chỉnh sửa của mình bị lộ ra ngoài. Mọi hình ảnh về anh ấy giờ đây phải qua studio "kiểm duyệt" thì mới được công bố.

5. Lý Hiện bị viêm dạ dày mãn tính, khi lịch trình bận rộn khiến không thể ăn uống đúng giờ, anh ấy sẽ bị đau dạ dày, và đôi khi anh ấy phải chịu đựng cơn đau để làm việc

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2023: Lý Hiện bị viêm dạ dày mãn tính, Triệu Lộ Tư hiện rất khó lựa chọn người hợp tác? - Ảnh 1

6. Vương Nhất Bác có một người bạn thích lái mô tô có ngoại hình rất giống anh ấy. Do đó, nam minh tinh thường nhờ người bạn đó giả làm mình để đánh lạc hướng các tay săn ảnh

7. La Vân Hi là một trong những nghệ sĩ được coi trọng, trong tay anh ấy có mấy bộ dự án lớn chờ chiếu. Chỉ là "Hạo Y Hành" chưa chiếu được.

8. Điện thoại của Thái Từ Khôn thường để chế độ máy bay 24/24, chỉ khi nào anh ấy cần muốn kiểm tra tin nhắn thì mới mở lại thôi

9. Huỳnh Hiểu Minh trước đây đã đầu tư vào một công ty phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng trên mạng, nhưng hiện tại công ty này do bạn gái của anh ấy quản lý, tiền có thể tiêu xài thoải mái, nhưng anh ấy sẽ nhất quyết không đưa bạn gái này vào giới giải trí

10. Triệu Lộ Tư hiện tại rất khó lựa chọn đối tượng hợp tác, một mặt là bởi vì cô quá để ý đến vị trí, rất nhiều nghệ sĩ đều không muốn gặp phải vấn đề áp lực, mặt khác là bởi vì danh tiếng hiện tại của cô không tốt lắm, người trong giới lo lắng cô bất cứ lúc nào cũng có thể lật xe, cho nên khi nói chuyện hợp tác sẽ càng thêm thận trọng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2023: Lý Hiện bị viêm dạ dày mãn tính, Triệu Lộ Tư hiện rất khó lựa chọn người hợp tác? - Ảnh 2

11. Nếu không có Trần Khải Ca, Trần Phi Vũ đã bị loại bỏ khỏi giới giải trí ngay sau khi lùm xùm tình ái nổ ra.

12. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, tuy tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước nhưng tình hình không nghiêm trọng đến mức "đường ai nấy đi".

13. Quách Bích Đình không muốn bố mẹ đến Hong Kong chơi, cô ấy trong nhà chồng luôn sống dựa vào nhìn sắc mặt của người khác, nên cô ấy không muốn bố mẹ mình chứng kiến điều này.

14. Nhậm Mẫn mỗi ngày tìm người hỏi thăm khi nào "Ngọc Cốt Dao" có thể phát sóng, nhưng đáp án nhận được đều đang trong quá trình xem xét.

15. Sự nghiệp gần đây của Lý Nhất Đồng phát triển khá mạnh mẽ, diễn xuất mới tạm thời là bộ phim cổ trang Tư Mệnh, nam chính là Đặng Vi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2023: Mã Tư Thuần mua nhà cho cha mẹ bạn trai, Đặng Luân không muốn trở lại giới giải trí?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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