Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang chưa từng hẹn hò, Nhậm Gia Luân và vợ đang có kết hoạch sinh con thứ 2?

Sao quốc tế 17/03/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Nhất Hủ đã tự mình đưa kịch bản đề tài cổ trang cho Lý Nhất Đồng và Cúc Tịnh Y, anh đặc biệt chú ý tới hai người này.

2. Bộ phim mới của Vương Hạc Đệ đã đến giai đoạn kết thúc, anh rất hy vọng dựa vào "Dĩ Ái Vi Doanh" để bùng nổ giống như "Thương Lan Quyết".

3. Dương Siêu Việt hiện đang độc thân, cô không dám có quá nhiều hy vọng xa vời về tình yêu. Các đại 95 hoa đều nổi lên, cô có cảm giác bị lung lay địa vị, dự định đóng phim chăm chỉ để phát triển sự nghiệp.

4. Ngu Thư Hân không có lo nghĩ đến vẻ ngoài của mình, tất cả những ai bảo cô không đẹp thì cô đều cảm thấy là người khác đang ghen tị với mình, bản thân của cô rất tự tin.

5. Địch Lệ Nhiệt BaCao Vỹ Quang chưa từng có quan hệ yêu đương, chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang chưa từng hẹn hò, Nhậm Gia Luân và vợ đang có kết hoạch sinh con thứ 2? - Ảnh 1

6. Chương trình "Người Theo Đuổi Ngôi Sao" mùa 3 hội tụ các ngôi sao Ngô Kỳ Long, Lâm Phong, Đinh Vũ Hề, Lâm Doãn, Triệu Tiểu Đường.

7. Chu Khiết Quỳnh hiện không có bạn trai, nhưng cô là người có tính cách rất hướng ngoại, ngoại hình lại xinh đẹp, nên rất được các sao nam thíc. Đồng thời, nữ diễn viên ở trong ngành có không ít bạn bè tốt.

8. Viên Băng Nghiên đang đọc kịch bản của Hàn Quốc.

9. Nhờ thành công không ngờ của "Thắp sáng anh sưởi ấm em" trong năm ngoái, Trương Tịnh Nghi được đánh giá là tiểu hoa có sự nghiệp phát triển tương đối tốt. Các phim chờ phát sóng và phim truyền hình sắp quay cũng nhận về khá ổn định.

10. Nhậm Gia Luân và vợ hiện đang có kết hoạch sinh con thứ 2. Do đó, vợ anh mỗi ngày đều ở trong đoàn làm phim, như hình với bóng, cuộc sống gia đình đối với nam diễn viên mà nói cũng rất quan trọng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang chưa từng hẹn hò, Nhậm Gia Luân và vợ đang có kết hoạch sinh con thứ 2? - Ảnh 2

11. Dương Dương gần đây đang tiếp xúc một bộ phim hiện đại, nữ chính tìm Giang Sơ Ảnh.

12. Thành Nghị đang tiếp xúc dự án cấp S "Phàm Nhân Tu Tiên", Nhậm Gia Luân cũng đang cạnh tranh để giành vai chính dự án này. Nữ chính là Nghê Ny.

13. Bây giờ Triệu Hựu Đình rất phật hệ, có kịch bản tốt thì quay, nếu không thì ở nhà chăm con cùng Cao Viên Viên. Tình cảm của 2 người rất tốt.

14. Vương Hạc Đệ đang đàm phán tham gia một bộ phim hình sự. Nếu nam diễn viên nhận lời sẽ tiếp tục thu hút nhiều người hâm mộ vì hình tượng mới.

15. Bạch Vũ và Lưu Manh Manh đã tái hợp được 1 thời gian, tình cảm ổn định. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cao Vỹ Quang Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ sao châu á

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