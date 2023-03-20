Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2023: Chấn thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh còn khá nghiêm trọng, Đường Yên và Lưu Diệc Phi rạn nứt tình bạn?

2. Dương Mịch quay xong "Thành Phố Không Có Tôi" có lẽ sẽ rất nhanh vào đoàn phim đại nữ chủ tiếp theo "Nữ Thương", nam chính sẽ là người có sự nghiệp đang trên đà phát triển.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba không mang thai, càng không tồn tại cái gì đã sinh con. Đồng thời, nữ diễn viên sắp vào đoàn quay phim mới vào quý 2 năm nay.

3. "Xuân Khuê Mộng Nhân" do Đinh Vũ Hề và Bành Tiểu Linh đóng chính sẽ phát sóng vào cuối tháng 3. Gần đây, cả hai đã gặp nhau để bàn bạc kế hoạch tuyên truyền cho bộ phim.

5. Triệu Lệ Dĩnh bị thương ở eo còn khá nghiêm trọng, đứng lâu sẽ đau lưng, phải đi mát xa thường xuyên.

6. Phim truyền hình của Đàm Tùng Vận có tỷ lệ âm thanh đặc biệt cao, cơ bản đều là tự mình lồng tiếng diễn xuất, rating cũng có bảo đảm, rất nhiều đạo diễn đều thích tìm cô quay phim.

7. Phim truyền hình "Voi Biết Bay" trì hoãn thời gian khai máy, Cung Tuấn và Nhậm Mẫn không tham gia nữa.

8. Nếu thành tích điện ảnh của Triệu Lệ Dĩnh lần này không tệ, cô ấy tự nhiên sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên điện ảnh hơn nữa, có thể đưa sự nghiệp của cô ấy lên một tầm cao mới.

9. Bây giờ Trịnh Khải ở trong ngôi nhà ở Thượng Hải, sống trong một gia đình lớn có cha mẹ và em gái của Miêu Miêu, và phải giới thiệu công việc cho em gái mình.

10. Đường Yên và Lưu Diệc Phi là bạn tốt của nhau chứ không hề "rạn nứt tình bạn" như lời đồn trước đó, chỉ là cả hai đang bận rộn với công việc của mình mà thôi.

11. Trong "Khánh Dư Niên 2", phân cảnh của Trương Nhược Quân đã được giảm đi rất nhiều.

12. Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư chính là hợp tác quảng cáo đơn thuần,

13. Mấy năm này Quan Hiểu Đồng phát triển ổn định, tuy rằng người mới xuất hiện không ngừng nhưng không gây ảnh hưởng lớn tới tài nguyên của cô ấy.

14. Tài nguyên của Ngô Lỗi vẫn ổn định, danh tiếng khá tốt cho nên không thiếu kịch bản chủ động tìm đến cậu ấy.

15. Phim tiếp theo của Triệu Lộ Tư chưa quyết định nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục đóng phim cổ trang. Có tin đồn cô ấy sẽ nhận bộ phim cấp S+ "Châu Liêm Ngọc Mạc", dự định sẽ khai máy vào cuối năm nay.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.