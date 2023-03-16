Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/3/2023: Tiêu Chiến và Dương Tử 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim cổ trang, Ngô Lỗi sẽ đóng phim điện ảnh cùng Ngô Kinh?

2. Cuộc sống tình cảm hiện tại của Dương Địch bị công chúng theo dõi rất chặt chẽ, nên anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

1. Đạo diễn Vương Nhất Hủ đã tự mình đưa kịch bản đề tài cổ trang cho Lý Nhất Đồng và Cúc Tịnh Y, anh đặc biệt chú ý tới hai người này.

4. Trừ những ồn ào bên lề không hay gần đây, quả thực các nhà đầu tư rất thích Triệu Lộ Tư, họ cảm thấy cô ấy đầy tiềm năng để thu hút độ đề tài và lôi kéo được người xem cho tác phẩm. Do đó, tương lai của nàng tiểu hoa vẫn rất xán lạn lắm, không bị ảnh hưởng nhiều

3. Dịch Dương Thiên Tỷ không hút thuốc không đi quán bar, thích một mình ở trong phòng chơi một mình.

5. Ngô Lỗi sẽ có hợp tác với phim điện ảnh mà Ngô Kinh đang đàm phán.

6. Trương Tử Phong luôn rất lo lắng về ngoại hình của mình.

7. Tạ Đình Phong và Vương Phi lúc nào cũng mặn nồng, họ chưa bao giờ xích mích hay chia tay từ khi quay về bên nhau.

8. Ngôn Thừa Húc trong phim và ngoài đời hoàn toàn là tính cách khác nhau.

9. Trọng tâm hiện tại của Vương Tuấn Khải là điện ảnh và truyền hình, anh ấy sẽ không xem xét đến việc làm khách mời thường trú cho một tiết mục giải trí vào lúc này.

10. Bộ phim ngôn tình đô thị "Quyền sủng chi hợi làm y phi" với dàn diễn viên chính được nhắm đến là Tiêu Chiến, Dương Tử. Nếu cả hai nhận lời tham gia dự án này, nhiều người dự đoán sẽ là phim cổ trang được mong chờ nhất vì cặp đôi luôn được người hâm mộ "đẩy thuyền" hết mình sau khi hợp tác dự án "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn".

11. La Vân Hi và Tống Dật đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Nhan Tâm Ký, xác suất nữ nhị là Trần Dao, khoảng giữa tháng 4 khởi quay.

12. Hiện tại khi Trần Đô Linh nhận vai, cô ấy sẽ lựa chọn vai phụ có đặc sắc để diễn, không quan trọng vấn đề phiên vị.

13. Thành Nghị hiện tại là “nhất ca” của Hoan Thụy, các tài nguyên tốt công ty sẽ ưu tiên cho anh ấy trước.

14. Danh sách mời của Street Dance 6: Vương Nhất Bác, Hàn Canh, Lưu Vũ Hân, Lý Thừa Huyễn, Ngô Kiến Hào, Hoàng Tử Thao, Vương Gia Nhĩ, Chiết Nhã, Rain, Lisa,...

15. Trương Nghệ Hưng đã phối hợp với chương trình tạp kỹ bên Hàn Quốc, lên kế hoạch để cho người luyện tập của mình xuất hiện trong một cuộc thi tuyển chọn Hàn Quốc.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.