Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/3/2023: Sức khỏe của Thành Long hiện dần suy giảm, mâu thuẫn gia đình của Lưu Thi Thi phần lớn đến từ gia đình nhà trai?

Sao quốc tế 24/03/2023 11:22

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Quy Lộ" của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên mở đầu tốt nhưng sau đó kém dần, mới 10 tập mà nhiệt độ đã giảm xuống không ít.

2. Weibo của Đặng Siêu những năm trước đây giao cho một đội ngũ chuyên nghiệp vận hành, nhưng sau đó anh ấy cảm thấy chi phí khá cao liền lấy về tự mình quản lý..

3. Bây giờ Trương Lăng Hách phải đi thẩm mỹ viện rất thường xuyên. "Khó Dỗ Dành" quả thực có tiếp xúc qua Trương Lăng Hách nhưng vẫn chưa định vai.

4. Bộ phim “Bảy kiếp cát tường” của Dương Siêu Việt vẫn có rất nhiều người xem trọng và đặt cược vào nó, hơn nữa nền tảng còn muốn để bộ phim này chiếu vào kỳ nghỉ hè năm nay.

5. Sức khỏe của Thành Long hiện tại kém hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là khi còn trẻ đóng phim quá liều mạng, để lại rất nhiều di chứng. Chính vì vậy mà hiện tại mỗi lần anh ấy vào đoàn quay phim đều có bác sĩ riêng đi theo.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/3/2023: Sức khỏe của Thành Long hiện dần suy giảm, mâu thuẫn gia đình của Lưu Thi Thi phần lớn đến từ gia đình nhà trai? - Ảnh 1

6. Tình cảm giữa Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ vẫn ổn định.

7. Cúc Tịnh Y đối với bạn bè bên cạnh cũng khá tốt, sẽ chủ động giới thiệu tài nguyên cho họ. Cô ấy là một người có kinh nghiệm, ít nhiều còn có thể giúp được một chút.

8. Âu Dương Na Na đang muốn trở về phát triển mảng âm nhạc.

9. Bạch Kính Đình và Tống Dật thường cùng nhau đi giao lưu gặp gỡ bạn bè.

10. Mâu thuẫn gia đình của Lưu Thi Thi phần lớn đến từ gia đình nhà trai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/3/2023: Sức khỏe của Thành Long hiện dần suy giảm, mâu thuẫn gia đình của Lưu Thi Thi phần lớn đến từ gia đình nhà trai? - Ảnh 2

11. Danh tiếng của Cung Tuấn trong giới vẫn tốt, hơn nữa cậu ấy còn biết quản lý cơ thể bản thân, kiên trì tập thể hình, thực phẩm ăn uống cũng rất chú ý.

12. Phía đoàn đội của Dương Tử vừa tuyển dụng một stylist chuyên nghiệp với thù lao rất cao, hướng phát triển sau này sẽ tập trung vào tài nguyên thời trang.

13. Bộ phim “Em đẹp hơn ánh sao” của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn đang trong quá trình quay phim.

14. Triệu Lộ Tư đang tiếp xúc với kịch bản cấp S+ (phim trọng điểm) “Châu liêm ngọc mạc”, có khả năng cuối năm nay sẽ khai máy.

15. Vương Gia Nhĩ mở một studio chuyên về phương diện thời trang ở Thượng Hải.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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