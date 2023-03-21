Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2023: Vương Sở Nhiên sẽ 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ, Trạch Tiêu Văn sẽ thay thế Trần Phi Vũ đóng 'Khó Dỗ Dành'?

Sao quốc tế 21/03/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim điện ảnh "Thiên sứ địa ngục" dự điẹnh sẽ giao vai chính cho Ngô Kinh, Lưu Diệc Phi.

2. Lý Hiện năm nay có tác phẩm tranh giải, xác suất giành giải rất lớn.

3. Triệu Lộ Tư, Phạm Thừa Thừa tham gia sự kiện của trang sứ cao cấp vào ngày 23/3 sắp tới. 

4. Thái Từ Khôn bị "fan cuồng" truy đuổi rất gắt gao, tung tích đều bại lộ, tất cả fan cuồng đều biết anh ấy ăn tối với đạo diễn, nhà sản xuất nào. Vốn dĩ nam minh tinh có ý định đóng phim, nhưng sau khi tin tức bị rò rỉ thì anh ấy đã từ bỏ

5. Phim truyền hình "Tình Yêu Có Pháo Hoa" cải biên từ tiểu thuyết "Chúng Ta Ở Bên Nhau" của Hồng Cửu dự tính vai chính là Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên. Bộ phim sẽ khai máy tại Thượng Hải, quay bắt đầu từ ngày 23/3, trong 120 ngày.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2023: Vương Sở Nhiên sẽ 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ, Trạch Tiêu Văn sẽ thay thế Trần Phi Vũ đóng 'Khó Dỗ Dành'? - Ảnh 1

6. Dương Siêu Việt thuộc kiểu người có tính cách rất vui vẻ, có thể hòa đồng với tất cả mọi người

7. Thời gian gần đây, Vương Nhất Bác bị réo tên trong rất nhiều tin đồn, hiện tại anh ấy rất chán ghét những kiểu tin này, vì vậy lần này ekip đã phản ứng nhanh chóng, rất nhanh thu thập được bằng chứng và đưa từng người một ra tòa. Vương Nhất Bác vẫn chưa có bạn gái, anh ấy vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp. 

8. Bạch Vũ không thích tham gia các hoạt động xã giao cho lắm, về cơ bản là sau khi tan việc sẽ trực tiếp trở về khách sạn

9. Tần Lam rất rụt rè, là nghệ sỹ lão làng trong giới nhưng cô vẫn sợ mặc váy hở hang, tính cách khá bảo thủ.

10. "Khó Dỗ Dành" nam chính đang đàm phán Trạch Tiêu Văn, không giao nam chính cho Trần Phi Vũ hay Trương Lăng Hách nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2023: Vương Sở Nhiên sẽ 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ, Trạch Tiêu Văn sẽ thay thế Trần Phi Vũ đóng 'Khó Dỗ Dành'? - Ảnh 2

11. Dương Mịch khá lo lắng con gái sẽ bị gia đình chồng cũ "tiêm nhiễm" những điều không hay, nên cô ấy vẫn thường kiểm tra thái độ của con gái đối với mình.

12. Hoàng Tử Thao bây giờ đóng phim truyền hình chỉ có một nguyên tắc, đó chính là thỏa mãn sở thích làm ông chủ của mình, khi quay phim anh ấy luôn dẫn theo bạn gái.

13. Trần Dao hiện tại là nhất tỷ của công ty cô, tất cả dự án đều sẽ cho cô chọn trước.

14. Phim truyền hình "Cô Ấy Và Hòn Đảo Của Cô Ấy": Mã Tư Thuần. Cuối tháng 4 khai máy, quay trong 110 ngày.

15. Quan Hiểu Đồng nguyện ý tiếp tục quay "Vương Bài Đối Vương Bài".

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2023: Chấn thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh còn khá nghiêm trọng, Đường Yên và Lưu Diệc Phi rạn nứt tình bạn?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ Cbiz Đàn Kiện Thứ Trạch Tiêu Văn Trần Phi Vũ

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