Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2023: Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không cạnh tranh nhau, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giành giải 'Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo'

Sao quốc tế 23/03/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Tân Thành và Lý Lan Địch biết "cánh săn ảnh" luôn theo sát họ mọi lúc mọi nơi nên gần đây cả hai đã không hẹn gặp nhau.

2. Hộ Tâm của Hầu Minh Hạo, Châu Dã sắp lên sóng, 2 người sẽ cùng nhau đi quảng bá. 

3. Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đã hợp tác với nhau rất tốt đẹp ở Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, cả 2 đều không bài xích việc hợp tác lần 2. 

4. Dự án phim cổ trang "Thất Cây Hung Giản" rất có khả năng do Tống Uy Long và Châu Dã đóng. Hai bên đang đàm phán phiên vị.

5. Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng chỉ được coi là tương đối giống nhau chứ không có cạnh tranh, con đường phát triển của 2 người không giống nhau. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2023: Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không cạnh tranh nhau, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giành giải 'Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo' - Ảnh 1

6. Dự án phim "Lợi Kiếm Hoa Hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ khai máy chậm lại, hiện vẫn đang lựa chọn dàn phụ.

7. Phim mới của Nhậm Gia Luân có 2 phiên bản, 1 là tự lồng tiếng, 2 là sử dụng diễn viên lồng tiếng.

8. Trương Lăng Hách đang ở hàng "chờ bạo", đoàn đội muốn đưa anh ấy trở thành đỉnh lưu mới, họ đặt cược Ninh An Như Mộng sẽ đại bạo khi lên sóng. 

9. Trước đó Trần Phi Vũ đúng là tiếp xúc "Kiếm Lai", nhưng hiện hạng mục này đã chuyển hướng sang tiếp xúc với Phạm Thừa Thừa.

10. Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác đã giành giải Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo trong cùng một thời điểm. Phía sự kiện có thể yêu cầu ba người nhận giải thưởng cùng nhau. Tiêu Chiến và Dương Tử đã được ban tổ chức sắp xếp sánh bước lên nhận giải thưởng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn đi, nhưng phía ekip anh ấy chưa tỏ thái độ chính thức với ban tổ chức.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2023: Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không cạnh tranh nhau, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giành giải 'Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo' - Ảnh 2

11. Bộ "Nữ Thương Nhân" của Dương Mịch đang muốn tìm nam chính là 1 tiểu sinh mới đang trên đà phát triển.

12. Dương Dương đã trở về sau kỳ nghỉ, đoàn đội đang giúp anh ấy thực hiện tiếp các công việc, hiện vẫn đang độc thân. 

13. Khách mời tại sự kiện Bvlgari vào ngày 23/3: Lưu Diệc Phi, Dương Dương, Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình. Ngoài ra, danh phận của Lưu Diệc Phi hợp tác với thương hiệu sẽ được công bố trong cùng ngày.

14. Cúc Tịnh Y khả năng không đóng Hoa Gian Lệnh nữa, cô ấy khả năng sẽ hợp tác với Vương Nhất Hủ.

15. Hiện tại hoàn cảnh đã thoải mái hơn trước, Dương Mịch có nhiều cơ hội sang Hong Kong, về thăm con cũng thuận tiện hơn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2023: Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân để đóng phim, Chung Hán Lương đã ly hôn vợ và giành quyền nuôi con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2023: Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân để đóng phim, Chung Hán Lương đã ly hôn vợ và giành quyền nuôi con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:    Tiêu Chiến Dương Tử Vương Nhất Bác Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2023: Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân để đóng phim, Chung Hán Lương đã ly hôn vợ và giành quyền nuôi con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2023: Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân để đóng phim, Chung Hán Lương đã ly hôn vợ và giành quyền nuôi con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2023: Vương Sở Nhiên sẽ 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ, Trạch Tiêu Văn sẽ thay thế Trần Phi Vũ đóng 'Khó Dỗ Dành'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2023: Vương Sở Nhiên sẽ 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ, Trạch Tiêu Văn sẽ thay thế Trần Phi Vũ đóng 'Khó Dỗ Dành'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2023: Chấn thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh còn khá nghiêm trọng, Đường Yên và Lưu Diệc Phi rạn nứt tình bạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2023: Chấn thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh còn khá nghiêm trọng, Đường Yên và Lưu Diệc Phi rạn nứt tình bạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2023: Ngô Lỗi hợp tác với Lưu Diệc Phi trong phim cổ trang, Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Châu Dã trong bộ phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2023: Ngô Lỗi hợp tác với Lưu Diệc Phi trong phim cổ trang, Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Châu Dã trong bộ phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2023: Lý Hiện bị viêm dạ dày mãn tính, Triệu Lộ Tư hiện rất khó lựa chọn người hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2023: Lý Hiện bị viêm dạ dày mãn tính, Triệu Lộ Tư hiện rất khó lựa chọn người hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang chưa từng hẹn hò, Nhậm Gia Luân và vợ đang có kết hoạch sinh con thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang chưa từng hẹn hò, Nhậm Gia Luân và vợ đang có kết hoạch sinh con thứ 2?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới