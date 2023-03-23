Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2023: Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không cạnh tranh nhau, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giành giải 'Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo'

2. Hộ Tâm của Hầu Minh Hạo, Châu Dã sắp lên sóng, 2 người sẽ cùng nhau đi quảng bá.

1. Trương Tân Thành và Lý Lan Địch biết "cánh săn ảnh" luôn theo sát họ mọi lúc mọi nơi nên gần đây cả hai đã không hẹn gặp nhau.

4. Dự án phim cổ trang "Thất Cây Hung Giản" rất có khả năng do Tống Uy Long và Châu Dã đóng. Hai bên đang đàm phán phiên vị.

3. Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đã hợp tác với nhau rất tốt đẹp ở Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, cả 2 đều không bài xích việc hợp tác lần 2.

5. Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng chỉ được coi là tương đối giống nhau chứ không có cạnh tranh, con đường phát triển của 2 người không giống nhau.

6. Dự án phim "Lợi Kiếm Hoa Hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ khai máy chậm lại, hiện vẫn đang lựa chọn dàn phụ.

7. Phim mới của Nhậm Gia Luân có 2 phiên bản, 1 là tự lồng tiếng, 2 là sử dụng diễn viên lồng tiếng.

8. Trương Lăng Hách đang ở hàng "chờ bạo", đoàn đội muốn đưa anh ấy trở thành đỉnh lưu mới, họ đặt cược Ninh An Như Mộng sẽ đại bạo khi lên sóng.

9. Trước đó Trần Phi Vũ đúng là tiếp xúc "Kiếm Lai", nhưng hiện hạng mục này đã chuyển hướng sang tiếp xúc với Phạm Thừa Thừa.

10. Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác đã giành giải Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo trong cùng một thời điểm. Phía sự kiện có thể yêu cầu ba người nhận giải thưởng cùng nhau. Tiêu Chiến và Dương Tử đã được ban tổ chức sắp xếp sánh bước lên nhận giải thưởng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn đi, nhưng phía ekip anh ấy chưa tỏ thái độ chính thức với ban tổ chức.

11. Bộ "Nữ Thương Nhân" của Dương Mịch đang muốn tìm nam chính là 1 tiểu sinh mới đang trên đà phát triển.

12. Dương Dương đã trở về sau kỳ nghỉ, đoàn đội đang giúp anh ấy thực hiện tiếp các công việc, hiện vẫn đang độc thân.

13. Khách mời tại sự kiện Bvlgari vào ngày 23/3: Lưu Diệc Phi, Dương Dương, Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình. Ngoài ra, danh phận của Lưu Diệc Phi hợp tác với thương hiệu sẽ được công bố trong cùng ngày.

14. Cúc Tịnh Y khả năng không đóng Hoa Gian Lệnh nữa, cô ấy khả năng sẽ hợp tác với Vương Nhất Hủ.

15. Hiện tại hoàn cảnh đã thoải mái hơn trước, Dương Mịch có nhiều cơ hội sang Hong Kong, về thăm con cũng thuận tiện hơn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.