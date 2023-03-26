Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2023: Dương Dương bị một phú bà quấy rối trong một bữa tiệc, Trần Phi Vũ tìm đến bác sĩ tâm lý?

Sao quốc tế 26/03/2023 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Châu Thâm tuy cân nặng 160cm, nhưng dáng người của anh rất hài hòa, có thể nói đó là tỷ lệ vàng.

2. Bạn gái của Lưu Khải Uy Là Lý Hiểu Phong mang thai 2 tháng, Lưu Khải Uy ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, tình cảm của hai người ổn định.

3. Lý Thấm trước đó bị một tỷ phú gần sáu mươi tuổi theo đuổi. Lý Thấm đường huyết thấp, trong túi xách của cô mang theo socola.

4. Giá trị hình ảnh của Cổ Lực Na Trát giảm mạnh, không thể giữ lại tài nguyên phim ảnh ở mức khá, dù cô ấy đã giảm cát-xê cũng khó kiếm được tài nguyên tốt, năm nay công ty cũng đã ký hợp đồng với người mới, càng tạo sức ép cạnh tranh với cô ấy.

5. Dương Dương bị một phú bà quấy rối trong một bữa tiệc, cụ thể là nam diễn viên bị sờ vào đùi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2023: Dương Dương bị một phú bà quấy rối trong một bữa tiệc, Trần Phi Vũ tìm đến bác sĩ tâm lý? - Ảnh 1

6. Dự án phim "Ô vân chi thượng” do Tôn Lệ, Đinh Quán Sâm đảm nhận vai chính sẽ khởi quay ở Ôn Châu, bắt đầu từ ngày 20/3 và thời gian quay là 90 ngày.

7. Thái Từ Khôn đã hỏi thông tin liên lạc của Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ có sự hợp tác trong tương lai.

8. Lý Hiện gần đây đã tiếp xúc với một bộ phim cổ trang chi phí lớn, cần tiếp tục tạo "sức nóng" trong ngành.

9. Trịnh Sảng rất để ý đến thương hiệu mình đã tạo ra, cô đã tìm được đối tác tuyên truyền và quảng bá, chỉ cần không có ai gây phiền toái cho cô vào lúc này, cô hoàn toàn có thể mượn thương hiệu để có được một khoản lợi nhuận

10. Trần Hồng tìm bác sĩ tâm lý cho con trai Trần Phi Vũ sau lùm xùm tình ái. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2023: Dương Dương bị một phú bà quấy rối trong một bữa tiệc, Trần Phi Vũ tìm đến bác sĩ tâm lý? - Ảnh 2

11. Bộ phim do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hiện tại đang sốt ruột, tuy rằng cô là nghệ sĩ, nhưng phía nhà sản xuất yêu cầu cô luôn theo dõi thông tin kiểm duyệt, đồng thời đảm bảo tuyên truyền đúng chỗ, nhưng cô biết rõ thái độ của mọi người đối với bộ phim này, cô chỉ có thể cam đoan hoàn thành công việc, để tránh mở rộng cục diện bất lợi.

12. Tỉnh Bách Nhiên và Lý Vũ Xuân là bạn bè, anh ta là ký hợp đồng với công ty do Lý Vũ Xuân sáng lập, dùng chung người đại diện, mà người đại diện duy nhất của công ty chính là Dương Liễu trước đây.

13. "Dĩ Ái Vi Doanh" đóng máy, bộ phim này là đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam phát sóng, Vương Hạc Đệ phải nghỉ ngơi một chút rồi mới vào đoàn làm phim mới.

14. Lâm Duẫn hiện đang độc thân.

15. Bộ phim truyền hình "Tình yêu có pháo hoa" diễn viên chính: Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên khai máy tại Thượng Hải vào ngày 23 tháng 3.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2023: Dương Tử rất thích dùng giọng gốc của bản thân để đóng phim, Chung Hán Lương đã ly hôn vợ và giành quyền nuôi con?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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