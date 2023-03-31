Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2023: Khả năng Tiêu Chiến hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó, Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí?

2. Hồ Ca hiện tại có rất nhiều thương hiệu dành cho mẹ và bé tìm đến. Dù sao bây giờ anh cũng gắn mác "ông bố trẻ con".

1. Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ thần của Vương Hạc Đệ, trước đây anh ấy đã nhiều lần công khai nói ra điều này.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba từng muốn đầu tư kinh doanh nhưng sau đó đã bỏ cuộc.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại không vội vào đoàn phim mới, cô ấy có rất nhiều việc phải giải quyết, khá mệt mỏi trong thời gian gần đây.

5. Rất nhiều dân mạng muốn Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chung phim, thế nhưng thực tế thì điều này rất khó xảy ra. Bởi không dễ để mời cả hai đỉnh lưu góp mặt trong cùng một dự án, thứ nhất là vấn đề tài chính, nếu nhà sản xuất không có một khoản đầu tư lớn thì đừng mong nghĩ tới chuyện này. Thứ hai, khó khăn nằm ở vấn đề fandom, hai bên đều có lượng fan hâm mộ khổng lồ, nếu trong quá trình quay phim nếu xảy ra xung đột giữa các fan thì sức nóng của sự việc sẽ lên rất cao, có nguy cơ bị yêu cầu ngừng quay phim. Thế nên rất khó để Tiêu Chiến và Nhiệt Ba hợp tác chung phim, trừ khi vốn đủ mạnh và ekip sản xuất chất lượng

6. Lần này Nhậm Gia Luân không tham gia Đêm Hội Weibo lý do không liên quan gì đến vợ anh ấy, không có chuyện ly hôn, hai người có tình cảm rất tốt.

7. Dương Tử hiện tại vẫn có vị thế ổn định - là ngôi sao hàng đầu trong giới phim truyền hình, nhưng 2 năm gần đây, cô có chút không hài lòng khi nhận các dự án không quá nổi trội. Đối với tài nguyên thời trang, đây luôn là điểm yếu của cô ấy, cô nàng cũng muốn nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực này, tuy nhiên ở mảng này đâu phải muốn nỗ lực là được, chủ yếu thiên phú về mặt khí chất, thần thái.

8. Đoàn đội mới của Dương Mịch hoàn toàn là người mới, các nhân viên trong đoàn đội tuy chưa từng hoạt động ở làng giải trí nhưng đều là người có năng lực cao.

9. Lợi Kiếm Hoa Hồng đã lặng lẽ khởi động lại, dự kiến tháng 4 khai máy. Đội chế tác đã đổi người, tiếp tục chọn tuyến phụ, khả năng vẫn sẽ hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba.

10. Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí, nếu không cô ấy đã không mua hot search, cô ấy cũng hứa hẹn với người hâm mộ rằng sẽ trở lại.

11. Ngu Thư Hân hiện tại còn rất ỷ lại Hoa Sách, phía Hoa Sách cũng rất chiếu cố cô nàng, đặc biệt là về điện ảnh và truyền hình.

12. Tạo hình của Lý Lan Địch có điểm tương đối giống Dương Tử, người đại diện của cô từng là đại diện cũ của Dương Tử, mắt chọn lễ phục tương tự.

13. Thông tin Viên Băng Nghiên trở lại và đóng phim ở Hàn Quốc là giả.

14. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát tạm định tháng 4 chiếu, muốn cùng Vân Tương Truyện cạnh tranh.

15. Vương Sở Nhiên và công ty Duyệt Khải sắp đến hạn hợp đồng. Khả năng nữ diễn viên sẽ không ký tiếp, muốn tìm một công ty khác tốt hơn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.