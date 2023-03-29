Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2023: Đất diễn của Đường Yên trong "Phồn Hoa" bị cắt rất nhiều, Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc?

Sao quốc tế 29/03/2023 12:23

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cuộc sống của Lộc Hàm bây giờ rất thoải mái, không gánh nặng thần tượng, không bị mê hoặc bởi phù phiếm xa hoa, cũng không bắt buộc mình phải làm gì, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ.

2. Dương Dương và Lưu Diệc Phi không có quan hệ yêu đương khi hợp tác, bọn họ cũng rất hiếm liên hệ riêng.

3. Đoàn đội Trương Lăng Hách rất tự tin, hiện khí thế cũng rất mạnh, đã muốn bắt đầu chọn đại ngôn, không nhận ngắn hạn, chỉ ký dài hạn. Các thương hiệu nổi tiếng đang trong phạm vi khảo sát.

4. Tình cảm của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên rất ổn định, Lưu Hạo Nhiên rất nghe lời bạn gái của mình.

5. Đất diễn của Đường Yên trong dự án phim "Phồn Hoa" bị cắt rất nhiều.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2023: Đất diễn của Đường Yên trong 'Phồn Hoa' bị cắt rất nhiều, Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc? - Ảnh 1

6. Dự án lớn "Thất Phu Hữu Trạch" mà Trần Hiểu tiếp xúc đã bị hủy vì nhà đầu tư rút vốn

7. Có thời gian Ngô Kỳ Long thường xuyên nhuộm tóc đen và tập thể hình, phải thu nhỏ khoảng cách chênh lệch tuổi với Lưu Thi Thi.

8. Hoắc Kiến Hoa chính là ông bố rất cưng chiều, phục tùng con gái nhỏ. Hiện tại vì Lâm Tâm Như đang bận rộn với công việc nên chưa có ý định sinh con.

9. Tống Tổ Nhi không phải top tiểu hoa hot, nhưng so với cùng lứa thì bản thân có tác phẩm, có diễn xuất, vẫn khá tốt.

10. Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc như bình thường, bên cạnh cậu ấy có 2 vệ sĩ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2023: Đất diễn của Đường Yên trong 'Phồn Hoa' bị cắt rất nhiều, Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc? - Ảnh 2

11. Trần Triết Viễn và Thẩm Nguyệt có quan hệ đồng nghiệp, bây giờ cả 2 đều hy vọng sự nghiệp có thể khởi sắc.

12. Thẩm Nguyệt không chỉ có nam theo đuổi, mà có cả nữ cũng theo đuổi cô ấy.

13. "Vô Danh" tuy không vang dội đại bạo nhưng nhà sản xuất rất hài lòng về thành tích thu được, có lãi. Việc này cũng giúp Vương Nhất Bác khai thông con đường điện thành thuận lợi, tương lai sẽ dần mở rộng.

14. Côn Lăng rất sùng bái Châu Kiệt Luân, luôn nghĩ rằng anh ấy là vĩ đại nhất, gen cũng là tốt nhất, nên nhất định phải sinh con và sinh con.

15. Hồ Nhất Thiên chủ yếu đóng phim do Hoa Sách sản xuất, cậu ấy hiếm nhận được dự án bên ngoài.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2023: Trần Tinh Húc muốn 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án mới, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có ý định hợp tác?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Đường Yên Trần Phi Vũ sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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