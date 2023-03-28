Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò ở Maldives, Dương Tử gần đây rất chú trọng đến việc quản lý ngoại hình?

Sao quốc tế 28/03/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Tinh Húc và Tống Thiến không có quan hệ tình cảm như những lời đồn trước đó.

2. Tạm thời thì tài nguyên của Đàn Kiện Thứ vẫn rất tốt, trong tay anh ấy không thiếu các dự án. Sau khi nổi tiếng hơn thì anh ấy được rất nhiều nữ nghệ sĩ theo đuổi. Có điều Đàn Kiện Thứ muốn xây dựng sự nghiệp, chưa có ý định yêu đương. Vì thế anh ấy uyển chuyển từ chối tất cả.

3. "Thất Căn Hung Giản" đã định Tống Uy Long và Châu Dã, Dự án này có rất nhiều nghệ sĩ tranh giành quyết liệt.

4. Sau này Đặng Siêu sẽ ít tham gia show thực tế hơn. Anh ấy muốn trở lại màn ảnh rộng, sau này sẽ nhận nhiều dự án lớn để bù đắp lại duyên qua đường.

5. Một số cư dân mạng nói rằng họ tình cờ gặp Dương Dương Vương Sở Nhiên ở Maldives

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò ở Maldives, Dương Tử gần đây rất chú trọng đến việc quản lý ngoại hình? - Ảnh 1

6. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không thiếu cơ hội và nguồn lực, nhưng cô ấy vẫn tích cực đầu tư vào rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình, dù sao điện ảnh và truyền hình cũng đang "nguội lạnh".

7. Hiện Lộc Hàm chủ yếu tham gia show và tài nguyên thương mại, mảng phim ảnh vẫn chưa có dấu hiệu khởi động lại. Hiện anh ấy muốn tận hưởng cuộc sống.

8. Gần đây cả Cúc Tịnh Y và Lý Nhất Đồng đều tiếp xúc với Vương Nhất Hủ bàn chuyện hợp tác. Hằng Tinh dự đã đưa kịch bản "Cổ Nguyệt Phong Hoa Lục" cho Cúc Tịnh Y, kịch bản "Đồ Tâm Quyết" cho Lý Nhất Đồng.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử thực sự không muốn bị so sánh về nhiều mặt.

10. Dương Tử gần đây rất chú trọng đến việc quản lý ngoại hình, một mặt là do cô rất rõ ràng về việc cư dân mạng đánh giá ngoại hình của mình, mặt khác là do yêu cầu của công việc. Nhưng trong mắt một số cư dân mạng khắt khe, cô không quan tâm đúng mức đến ngoại hình, vấn đề chính là thể trạng của cô ở mức "trung bình". Trên thực tế, Dương Tử thực sự không cần quan tâm cư dân mạng nói gì, chỉ cần có thực lực, những lời nhận xét không hay khác sẽ biến mất.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò ở Maldives, Dương Tử gần đây rất chú trọng đến việc quản lý ngoại hình? - Ảnh 2

11. Những người ở cạnh Ngô Thiến đều nhận thấy rằng trạng thái hiện tại của cô ấy tốt hơn hồi kết hôn rất nhiều.

12. Mối quan hệ giữa Trương Lăng Hách và Bạch Lộc hiện tại thực sự tốt.

13. Có một chút mâu thuẫn giữa Lưu Hạo Nhiên và Trần Tư Thành. Trần Tư Thành gần như đã hoàn toàn buông bỏ Lưu Hạo Nhiên, để anh ấy tự do phát triển.

14. Cha của Lưu Khải Uy bây giờ khá thích Lý Hiểu Phong.

15. La Vân Hi tương đối được xem trọng, rating các bộ phim truyền hình được phát sóng của anh ấy khá cao nên không thiếu phim.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2023: Trần Tinh Húc muốn 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án mới, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có ý định hợp tác?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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