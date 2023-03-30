Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2023: Mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc rất tốt, Dương Mịch không lo chuyện 'đụng mặt' chồng cũ trước công chúng?

Sao quốc tế 30/03/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tài nguyên của Trần Phi Vũ đang dần hồi phục. Anh ấy hiện đang ghi hình cho phóng sự Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể.

2. Hiệu quả của Xuân Khuê Mộng Lý Nhân không đạt được như mong đợi, Đinh Vũ Hề bên này đã giảm bớt việc quảng bá. Gần đây anh ấy nhận một bộ điều tra hình sự với hy vọng có thể cải thiện bản thân.

3. Hoa Gian Lệnh mà Cúc Tịnh Y sắp nhận là một kịch bản gốc, có rất nhiều điểm để phát triển. Khoảng thời gian này cô ấy đang thảo luận về việc hợp tác với Vương Nhất Hủ.

4. Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính sẽ lên sóng vào quý 2. Duyệt Khải muốn dùng bộ này để push Vương Sở Nhiên, Dương Dương cũng sẽ dẫn dắt cô ấy và tích cực đẩy mạnh tương tác của cả hai.

5. Mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân Bạch Lộc rất tốt, hàng ngày ở chung như chị em với nhau vậy, còn chia sẻ không ít những vật dụng tốt với nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2023: Mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc rất tốt, Dương Mịch không lo chuyện 'đụng mặt' chồng cũ trước công chúng? - Ảnh 1

6. Lưu Diệc Phi không phải là loại người lạnh lùng và xa cách, lúc làm việc đối xử với nhân viên công tác vẫn rất thân thiện.

7. Trần Tinh Húc rất nghe lời mẹ, những chuyện lớn trong đoàn đọi đều thông qua ý kiến của mẹ anh ấy. Cho dù hai người có ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng vẫn sẽ nghe theo quyết định của mẹ.

8. Nhất ca nhất tỷ của Nhạc Hoa hiện tại là Tất Văn Quân và Trình Tiêu. Công ty rất coi trọng bọn họ, luôn giành tài nguyên cho, các công ty khác không có cơ hội "cướp người".

9. Vu Chính ăn cắp ý tưởng của Quỳnh Dao, trong khi đó Quỳnh Dao đã không còn phát triển ở Đại lục, công ty của con dâu bà tại Đại lục cũng chỉ bình thường, cho nên Quỳnh Dao không thèm để mắt đến Vu Chính. 

10. Dương Mịch không lo chuyện đụng mặt chồng cũ trước công chúng. Dù sao với địa vị hiện tại của anh ta thì khả năng rất thấp để đụng mặt ở sự kiện quy mô lớn. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2023: Mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc rất tốt, Dương Mịch không lo chuyện 'đụng mặt' chồng cũ trước công chúng? - Ảnh 2

11. Lưu Hạo Nhiên và Trần Tư Thành có chút mâu thuẫn với nhau.

12. Trần Đô Linh gần đây nhận rất nhiều vai nữ phụ, trong đó có những vai ít đất diễn đến đáng thương. Đoàn đội của cô ấy không phải là không muốn nhận vai nữ chính, mà thực chất kịch bản nữ chính chất lượng không tốt, lại khá giống nhau.

13. Bản thân của Lưu Thi Thi tính tình rất lạnh nhạt, không muốn tranh giành gì cả nhưng cô ấy cũng không muốn ở lại Đài Loan cùng gia đình chồng.

14. Hòa Tụng sẽ tập trung vào việc quảng bá cho Châu Dã trong tương lai.

15. Đoàn phim Ninh An Như Mộng rất vui khi thấy 2 diễn viên chính là Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhiều lần lên hot search, quan trọng là không cần bỏ tiền mua quảng cáo phim cũng có thể nổi tiếng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2023: Đất diễn của Đường Yên trong "Phồn Hoa" bị cắt rất nhiều, Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Bạch Lộc Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á

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