Lý giải sức hút phim của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng, 'vượt mặt' cả Lưu Diệc Phi lẫn Lý Hiện

Sao quốc tế 12/04/2023 08:29

Bộ phim "Tình yêu mà thôi" của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính gây bất ngờ sau khi đạt được điểm số 8.2 trên Douban, vượt mặt cả bộ phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trước đó.

Màn kết hợp của Ngô Lỗi với đàn chị Châu Vũ Đồng trong phim "Tình yêu mà thôi" nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau thời gian lên sóng, mặc dù đụng độ không ít đối thủ mạnh nhưng bộ phim "Tình yêu mà thôi" do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã đạt điểm Douban cao ngất ngưởng. Cụ thể, phim được chấm đến 8.3 điểm với gần 30 nghìn lượt đánh giá.

"Tình yêu mà thôi" mở điểm trên Douban còn cao hơn cả "Đi đến nơi có gió" của đàn chị Lưu Diệc Phi (8.1 điểm) từng đạt được thời điểm đầu năm nay.

Lý giải sức hút phim của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng, 'vượt mặt' cả Lưu Diệc Phi lẫn Lý Hiện - Ảnh 1

Theo truyền thông Hoa ngữ, "Tình yêu mà thôi" dù có chủ đề khá cũ nhưng vẫn có nhiều điểm cộng để thu hút khán giả theo dõi. Cụ thể, phim lấy đề tài công sở kết hợp thể thao nhưng đều hướng tới sự nỗ lực và phát triển của người trẻ trong xã hội nhiều khó khăn và áp lực hiện nay. Đây là điểm khá mới mẻ của dòng phim này mà không phải nhà sản xuất nào cũng làm được.

Thêm vào đó, biên kịch đã xây dựng hình tượng và bối cảnh nhân vật gần gũi, thực tế, dễ có được sự đồng cảm của người xem. Tuy Châu Vũ Đồng ngoài đời hơn Ngô Lỗi 5 tuổi, còn trong phim Lương Hữu An hơn Tống Tam Xuyên 10 tuổi nhưng màn kết hợp của họ lại khá ăn ý. Nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất của cặp đôi và cho rằng họ có sự tương tác tốt, chân thực và không mang cảm giác diễn hai người yêu nhau.

 

Lý giải sức hút phim của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng, 'vượt mặt' cả Lưu Diệc Phi lẫn Lý Hiện - Ảnh 2

Tình Yêu Thôi Mà là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm đô thị lãng mạn, biên kịch bởi Trương Anh Cơ - người đứng sau thành công của bộ phim Ba Mươi Chưa Phải Là Hết và được chỉ đạo bởi đạo diễn Trương Hiểu Ba. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật Lương Hữu An 32 tuổi (Châu Vũ Đồng đóng) - một nhân viên văn phòng ưu tú đang ở giai đoạn bế tắc của cuộc đời và Tống Tam Xuyên 22 tuổi (Ngô Lỗi đóng) - một vận động viên ngồi trên ghế dự bị.

Nhờ cơ duyên và cuộc đời xô đẩy, họ gặp nhau và cùng tham gia câu lạc bộ quần vợt, cả hai cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn. 

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