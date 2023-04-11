Phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị xử phạt vì gọi Angela Baby là 'cô gái răng vẩu'

Sao quốc tế 11/04/2023 16:18

Mới đây, cư dân mạng "nổ ra" tranh cãi trước sự việc phòng khám nha khoa ở Ninh Ba đã sử dụng 4 bức ảnh Angela Baby (thời chưa niềng răng và hiện tại).

Mới đây, trang Sina đưa tin, phòng khám nha khoa ở Ninh Ba, Trung Quốc bị Cục Quản lý và Giám sát thị trường thành phố Ngân Châu phạt 10.000 NDT (1.400 USD) vì quảng cáo khám chữa bệnh khống. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu đơn vị này gỡ bỏ nội dung quảng cáo chưa được xác nhận và cấp phép.

Trước đó, phòng khám nha khoa ở Ninh Ba đã sử dụng 4 bức ảnh Angela Baby (thời chưa niềng răng và hiện tại) đăng lên mạng xã hội. Trong các bài quảng cáo, cơ sở y tế này miêu tả Angela Baby thời thiếu nữ là "cô gái răng vẩu tiêu biểu trong xã hội". 

Phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị xử phạt vì gọi Angela Baby là 'cô gái răng vẩu' - Ảnh 1Phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị xử phạt vì gọi Angela Baby là 'cô gái răng vẩu' - Ảnh 2

 

Đây cũng không phải lần đầu hình ảnh thời chưa niềng răng của Angela Baby bị các nha khoa, thẩm mỹ viện ở Trung Quốc sử dụng trái phép để quảng cáo. Nữ diễn viên từng đâm đơn kiện một bệnh viện ở Bắc Kinh vì sử dụng 36 tấm ảnh của cô mà không xin phép. Cuối năm 2022, người đẹp Cô phương bất tự thưởng thắng kiện, được bồi thường (5.200 USD).

Angela Baby khởi nghiệp là người mẫu. Ở Trung Quốc, nhan sắc của nữ diễn viên gây tranh cãi. Không ít người tin rằng Angela Baby đã đụng chạm dao kéo. Không ít người coi cô là trường hợp phẫu thuật thành công nhất khi đường nét trên gương mặt thanh thoát, không bị đơ cứng theo thời gian.

Phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị xử phạt vì gọi Angela Baby là 'cô gái răng vẩu' - Ảnh 3

Trước đó, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh còn thoải mái chia sẻ với báo chí về sự kiện này bởi quá trình kiểm tra được công khai, có sự giám sát của luật sư và rất nhiều phóng viên.

Việc sở hữu nhan sắc đẹp lên từng ngày khiến cho Angela Baby không tránh khỏi những hoài nghi đã đụng chạm dao kéo. Cộng đồng mạng cho rằng Angela Baby đã độn cằm, nâng mũi, cắt mí, làm lại hàm. Bởi trước đó, cô có khuôn mặt góc cạnh, mũm mĩm, cằm ngắn và hàm răng hô. Tuy nhiên, Angela Baby chưa bao giờ thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chỉ đồng ý việc đã niềng răng để có một hàm răng đều và đẹp. Để chứng minh điều này, nữ diễn viên đã nhiều lần chụp ảnh các bộ phận trên khuôn mặt và đăng tải trên mạng.

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