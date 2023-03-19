Tạm gác những chuyện xui xẻo, Angelababy quyết tậu thêm nhà mới để giảm bớt 'stress'

Angelababy mới đây đã khiến cho netizen phát choáng trước độ chịu chi của mình khi bỏ ra một số tiền lớn để sắm một căn hộ cao cấp.

Mới đây nhất nữ diễn viên Angelababy tiết lộ vừa mua căn nhà mới. Cô không nói về địa điểm định cư. Tuy nhiên, dựa vào nội thất trong phòng ngủ, truyền thông là đủ để nói lên sự sang trọng lẫn đẳng cấp tại nơi ở mới của cô nằng.

Bằng chứng là chiếc giường thông minh của nữ diễn viên có giá hơn 20.000 NDT ( 2.900 USD ), bộ chăn ga gối đệm làm bằng lụa gần 1.500 USD . Chiếc băng đô cài tóc của Angelababy được bán với giá 290 USD trên thị trường.

Angelababy - Ảnh: Internet

Dù luôn bị chê trách là nữ diễn viên không có thực lực và luôn nhờ cậy vào danh tiếng của chồng cũ là Huỳnh Hiểu Minh để có được thành công. Dẫu vậy, ít người biết rằng trong vài năm trở lại đây nữ diễn viên luôn nằm trong top những ngôi sao Cbiz kiếm được nhiều nhất.

Cô sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ NDT, bao gồm nhiều cổ phần doanh nghiệp, bất động sản, các loại xe xịn, đồ trang sức cao cấp. Sự giàu có của nữ diễn viên đến từ nguồn thu nhập khả quan từ ngành giải trí và hoạt động kinh doanh riêng.

Angelababy gia nhập giới giải trí khi 14 tuổi, ban đầu là người mẫu ảnh và chuyển sang đóng phim vào năm 2007. Cô có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mỗi bài đăng hiện tại cũng giúp nữ diễn viên đem về một số tiền không hề nhỏ.

Hiện, sự nghiệp nghệ thuật của Angelababy gặp khó khăn kể từ sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Thậm chí các fan của cô nàng còn lo sợ địa vị của thần tượng đang lung lay hơn bao giờ hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-gac-nhung-chuyen-xui-xeo-angelababy-quyet-tau-them-nha-moi-e-giam-bot-stress-565085.html