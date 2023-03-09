Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, Angelababy đã thăng hạng nhan sắc khiến fan khen ngợi không ngớt

Sao quốc tế 09/03/2023 16:38

Nhan sắc Angelababy thăng hạng đáng kể sau khi thay đổi một chi tiết trên gương mặt.

Vốn sở hữu nhan sắc nổi bật từ khi mới vào nghề, Angelababy đã liên tục được nhiều người chú ý và so sánh với Dương Mịch. Dẫu vậy thời điểm đó, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh rõ ràng không thể so sánh với Dương Mịch cả về nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất. Ngoài ra ham răng hô khi đó cũng khiến cô nàng mất điểm khá nhiều trong những lần đọ sắc với sao hoa ngữ khác. 

Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, Angelababy đã thăng hạng nhan sắc khiến fan khen ngợi không ngớt - Ảnh 1
Angelababy - Ảnh: Internet

Không ngoài dự đoán, nhiều bình luận cho rằng quả thực hàm răng khi đó của Angelababy đã khiến gương mặt nữ diễn viên “kém sang” trông thấy. Sau một thời gian niềng và chỉnh sửa, không chỉ răng mà cả hàm dưới của Angelababy cũng hài hòa và thon gọn trông thấy. Thậm chí, nhan sắc của cô nàng còn thăng tiến thẳng lên hàng mỹ nhân hàng đầu Cbiz. 

Trong dàn tiểu hoa sau 85, Angelababy được coi là có vẻ ngoài ngọt ngào và “nịnh mắt” khán giả nhất. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to tròn và đặc biệt là khuôn miệng cười rất tươi. 

Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, Angelababy đã thăng hạng nhan sắc khiến fan khen ngợi không ngớt - Ảnh 2Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, Angelababy đã thăng hạng nhan sắc khiến fan khen ngợi không ngớt - Ảnh 3

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy cũng tụt dốc không phanh. Loạt phim của nữ diễn viên đều bị hoãn lên sóng trong thời gian dài. Chủ yếu hiện tại cô nàng chỉ tham gia các chương trình giải trí

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