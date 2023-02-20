Phim mới của Angelababy và Mã Thiên Vũ tung poster mới, phản ứng của netizen kiểu: 'Đẹp nhưng vẫn có nét đơ'

Bộ phim Trần Duyên do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính vừa tung poster mới gây trầm trồ cho người hâm mộ Trung Quốc.

Kể từ sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp diễn xuất của Angelababy đi xuống thấy rõ. Nữ diễn viên liên tục gặp rắc rối không đáng có, thậm chí sức ảnh hưởng còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có thông tin cô nàng bị xếp ngang hàng với những người đàn em kém tên tuổi hơn mình trong một số sự kiện.

Angelababy - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim Trần Duyên do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính đã tung poster mới. Trong ảnh, cặp đôi chính nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả vì ngoại hình cực phẩm. Dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng nhan sắc của Angelababy vẫn không khiến fan hâm mộ phải thất vọng về người đẹp.

Ngoài ra, phía đoàn làm phim Trần Duyên còn tung thêm poster của cặp đôi phụ do Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đóng. Tạo hình của cặp đôi này cũng nhận được nhiều sự khen ngợi khi đơn giản mà vẫn nổi bật.

Tấm poster mới nhất của Trần Duyên - Ảnh: Internet

Đặt lên bàn cân so sánh, khán giả cho rằng hai cặp đôi của Trần đều có ngoại hình đẹp, bắt mắt. Tuy nhiên couple phụ lại có phần ăn điểm hơn khi có màn tương tác rất “tình”. Trong khi đó, cặp chính trông hơi đơ và nhìn chẳng có chút tình cảm nào cả.

Trần Duyên là bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang Nam. Câu chuyện kể về Phương Thanh Trạch (Angelababy), vì nghe được truyền thuyết tu luyện nên đã bỏ công lên núi ngày ngày kinh phật mong được có cuộc sống vĩnh hằng. Sau khi tu được tiên thân lại vì lỡ tay tha cho 1 tiểu yêu tinh mà bị giáng xuống trần. Chuyện này vô tình cũng ảnh hưởng đến Kỷ Nhược Trần (Mã Thiên Vũ), khiến anh cũng bị đày hạ phàm. Số phận của hai người cũng vì thế mà dây dưa với nhau.

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