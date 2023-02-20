'Đắp chiếu' đã lâu, drama Trần Duyên của Angelababy bất ngờ tung poster mới dự báo chuẩn bị lên sóng?

Sao quốc tế 20/02/2023 13:42

Hình ảnh poster mới được đoàn phim Trần Duyên đăng tải nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ khán giả.

Trần Duyên là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang Nam. Đây là một bộ phim tiên hiệp cổ trang với sự tham gia của các diễn viên như Angelababy, Mã Thiên Vũ, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành...

Trước đó, Trần Duyên đã được đóng máy từ đầu năm 2021 nhưng kể từ đó đến nay vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể khiến khán giả không khỏi trông chờ. Thế nhưng, mới đây, đoàn phim Trần Duyên đã đăng tải những hình ảnh poster mới nhất của cặp chính Angela Baby - Mã Thiên Vũ và cặp phụ Tuyên Lộ - Uông Trác Thành khiến dân tình bất ngờ.

'Đắp chiếu' đã lâu, drama Trần Duyên của Angelababy bất ngờ tung poster mới dự báo chuẩn bị lên sóng? - Ảnh 1
Mã Thiên Vũ - Angela Baby

 

'Đắp chiếu' đã lâu, drama Trần Duyên của Angelababy bất ngờ tung poster mới dự báo chuẩn bị lên sóng? - Ảnh 2
Tuyên Lộ - Uông Trác Thành

Trong ảnh, Angelababy trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp,mặc cổ trang tông chủ đạo trắng xanh, mái tóc được tạo kiểu phù hợp. Tạo hình mới của Angelababy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, xứng danh "mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ".

Việc Trần Duyên "im hơi lặng tiếng" đã lâu đến nay lại có động thái mới đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng liệu đây có phải là "ám chỉ" của đoàn phim cho biết bộ phim sắp lên sóng không? Dù vậy, đến hiện tại ngoài 2 hình ảnh poster mới được đăng tải, đoàn phim vẫn chưa cập nhật hay xác nhận những thông tin khác. 

'Đắp chiếu' đã lâu, drama Trần Duyên của Angelababy bất ngờ tung poster mới dự báo chuẩn bị lên sóng? - Ảnh 3

"Trần duyên" thuộc thể loại tiên hiệp. Nội dung kể về chuyện tình cảm ngọt ngào nhưng không kém phần đau thương của cặp Cổ Thanh (Angela Baby) và Ngâm Phong (Mã Thiên Vũ). Ở bờ thiên hà có một viên đá vuông xanh, nhờ nghe vị tiên tuần giới tụng kinh nghìn vạn năm mà tu thành tiên thai. Nhưng vô ý để một con tiểu yêu xổng mất nên bị giáng xuống trần thế. Cũng vì nguyên nhân này mà vị tiên nhân tuần giới kia bị loại khỏi lớp tiên. Hai người đã có ước hẹn trăm kiếp, trước khi rơi vào vòng luân hồi.

Là người mẫu lấn sân sang diễn xuất, Angelababy không ít lần bị chê mang mãi một biểu cảm lên màn ảnh, dù đang khóc, cười, tức giận hay vui vẻ, cô vẫn giữ nguyên một cơ mặt, đặc biệt nổi tiếng với đôi mắt trợn tròn.

'Đắp chiếu' đã lâu, drama Trần Duyên của Angelababy bất ngờ tung poster mới dự báo chuẩn bị lên sóng? - Ảnh 4

Ngoài ra, Mã Thiên Vũ cũng có sự nghiệp chưa thực sự nổi bật dù không ít lần gặp được các dự án đình đám, với bạn diễn nổi tiếng trong giới. Dự án Trần Duyên này được dự đoán khó có thể tạo sức lan tỏa mạnh cũng vì lẽ đó, không thể giúp nâng tầm tên tuổi của hai nghệ sĩ trong lĩnh vực phim ảnh.

'Đắp chiếu' đã lâu, drama Trần Duyên của Angelababy bất ngờ tung poster mới dự báo chuẩn bị lên sóng? - Ảnh 5

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Trong đoạn trailer mới của Trần Duyên, Angelababy hóa thân thành hồ ly 9 đuôi cực xinh đẹp.

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