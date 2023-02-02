Mới đây, dự án cổ trang Tương Tư Lệnh đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời, dự án xác nhận nam nữ chính sẽ do Angelababy và Tống Uy Long đảm nhận, được đầu tư bởi Đằng Tấn, do đạo diễn Mạch Quán Chi cầm trịch. Ông có các tác phẩm tiêu biểu như Lưu Ly, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp Được Tân Nương của Tịch Quyên. Angelababy sẽ đảm nhận vai Quân Ỷ La được đánh giá là nữ tướng văn võ toàn tài giỏi kinh doanh, thiết kế vũ khí, tính cách mạnh mẽ, yêu hận rõ ràng, có sức cuốn hút. Tống Uy Long vào vai tướng quân Huyền Liệt, chiến thần của Bắc Huyên, người bắt giữ Ỷ La rồi phát hiện nàng là nữ giả trang nam và đem lòng yêu nàng.

Nội dung kể về nữ chính Quân Ỷ La từ nhỏ sống với hai thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm. Năm 20 tuổi, Quân Ỷ La bị bắt và đưa tới Bắc Huyên. Tại đây, nàng trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Năm năm sau, Ỷ La tìm cơ hội trốn về quê hương. Trong thời gian nàng mất tích, em rể đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc. Ỷ La phải tìm cách giúp Quân gia vượt qua sóng gió, khôi phục công việc kinh doanh.

Sau khi thông tin dàn cast được công bố, không ít khán giả bày tỏ sự e ngại về sự kết hợp lần này của Angelababy và Tống Uy Long. Mặc dù khoản visual không chê vào đâu được nhưng về diễn xuất thì không biết ai sẽ cân về diễn xuất.

Angelababy vốn được mệnh danh là ‘bình hoa di động’ khi có diễn xuất yếu kém. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, không có sự trợ giúp của ông xã nên tài nguyên điện ảnh của Angelababy ngày càng xuống dốc. Phim của cô liên tiếp thất bại khiến các nhà đầu tư không dám giao dự án lớn cho cô. Để có được vị trí phiên 1 nên cô thường kết hợp với các bạn diễn kém tiếng và kém tuổi hơn. Một số phim đóng máy đã lâu như Trần Duyên, Mộ Sắc Tâm Ước, Mạn Ảnh Tầm Tung đến nay vẫn chưa được lên sóng.

Về phần Tống Uy Long, tuy có thực tích chiếu đài cao nhờ thành công của bộ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, nhưng nét diễn vẫn rất vụng về, biểu cảm thiếu tự nhiên.